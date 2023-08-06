立体感，人像拍摄不可忽视的元素

很多人在拍摄人像照片时，都会感觉照片看起来过于普通，吸引力和美感不足，但是又不知怎样去提升照片的观感。

出现这种情况，可能就是照片的立体感不足。

我们先来看两张照片：

同样的比例，同样的构图，但对比之后可以发现第二张照片的表现力明显更强，也更让人印象深刻。

如果我们仔细观察就可以看出第二张照片合理利用了场景里的元素，使得照片很有立体感和层次感，张力十足。

立体感在人像拍摄中也是一个比较重要的元素，特别是在简单、朴素的场景，塑造照片的立体感能直接提升观感。

那么今天就来为大家介绍几种提升人像照片立体感的技巧：

1. 光线

我们在之前的内容中分享过，侧光更适合塑造场景的立体感，表现物体的质感与纹理，人像照片也是如此。

摄影光线的分类及应用技巧

侧光能够强化明暗对比，让人物的轮廓、棱角更为明显，看起来更加立体；

特别是对于脸部特写来说，侧面光线能很好地表现线条。

伦勃朗光

在户外拍摄时，我们遇到合适的场景，就可以适当改变一下角度，由顺光转为侧顺光，去塑造场景和人物的立体感和光影对比，特别是相对柔和一些的侧面光线，可以让照片整体更有质感。

2. 引导线

引导线除了能指引视线，也能在一定程度上塑造立体感，特别是由近处向远处延伸的引导线，能很好地强化立体感。

我们在拍摄人像时，很多元素都可以充当这种引导线：

轨道及各种延伸性物体组成的引导线

墙体、窗台等组成的引导线

模特胳膊也可以充当引导线

除此之外，像是树枝、道路甚至光线、影子等都可以充当这种引导线。

在突出人物的同时，也能让场景看起来更有立体感。

3. 框架

框架在突出内部元素的同时，也能表现立体感。

框架的存在本身就反映出了一个立体空间，我们在看到这种场景时，不自觉地就会联想到内外两个空间。

同时，框架也能让画面显得更有深意，特别是多个框架的存在，容易让人联想它们之间的关系，在拍摄人像时利用好框架，也能产生很多有趣的画面。

4. 前景

在拍摄人像时，我们都会想到选择一个合适的背景，但却容易忽视利用前景。

前景的出现可以通过透视感强化照片的层次，如果使用大光圈，还能让模糊的前景产生梦幻的效果，并且通过虚实对比让照片观感更强。

不论是在户外还是在室内，我们都可以寻找有趣的前景来丰富画面，合理的前景还能与人物本身产生联系，让照片更有故事感。

本文来自微信公众号：玩点摄影 （ID：wakexiao），作者：AGER

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