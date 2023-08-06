为吸引玩家关注，Steam 平台一游戏定价高达 100 万美元

IT之家 8 月 6 日消息，Steam 平台上一款名为《Spooky Men》的恐怖游戏近日引起了网友们的关注，原因并不是其画面、剧情或玩法有多么出色，而是因为它的售价 —— 高达 100 万美元（IT之家备注：当前约 718 万元人民币）！这让其成为了 Steam 平台上最贵的游戏之一。

《Spooky Men》是一款支持 8 人在线合作的恐怖游戏，玩家需要在一个闹鬼的房子里生存。玩家可以扮演人类或者鬼魂，人类需要互相协作逃出房子，而鬼魂则要阻止他们。这个设定听起来有点像《Phasmophobia》，但是加入了不对称多人游戏的元素。

《Spooky Men》于 2023 年 5 月 9 日在 Steam 平台上发布，目前处于抢先体验阶段。据 SteamDB 网站显示，这款游戏最初的售价并不高，甚至曾经降到过 0.59 美元。但是当时的玩家对这款游戏给出了负面的评价，认为其制作水平很低。

然而就在最近，这款游戏突然将售价提高到了 100 万美元，这让很多人感到惊讶和好奇。有些玩家甚至给出了正面的评价，不过大多数都是开玩笑的。那么，为什么这款游戏会突然涨价这么多呢？

据 Reddit 网站上的用户透露，开发者 Bloody Bear 其实并不是真的想将价格定这么贵，而是想吸引更多人关注这款游戏，这样做也确实引起了一些社交媒体上的讨论。值得一提的是，开发者还通过 Discord 平台免费赠送了一些游戏激活码，让一些幸运的玩家可以免费体验这款游戏。

不过，即使如此，《Spooky Men》仍然需要在内容和质量上进行大幅改进，才能真正吸引和留住玩家。毕竟，即使是免费的游戏，也要有足够的乐趣和价值才能让人愿意花时间去玩。

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