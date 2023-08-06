用洗衣机洗钱？这可能是全网最神经的修复大神

现在网络上有很多修复大神，但这位 @restorationmagic 确实有点与众不同，因为他的修复思维总会让人感觉中了幻术，脑子在原地打转。

例如他会把碎纸机里的碎纸修复成一张纸，最后再把这张纸用碎纸机碎掉。

如果让你复原一张被碎掉的纸，你会怎么做？用胶水还是透明胶带？

这位大佬直接从碎纸机拿出刚碎好的纸条，然后开始「榨汁儿」，准备使用造纸术重新把纸造出来：

纸浆看着像是一壶牛奶，还挺白的：

但铺到模具里颜色就有点像是水泥了，原来的碎纸已经被粉碎成相同的大小，现在它们将重新组合成一张新的纸：

用重物把模具压实：

过一段时间后，一张潦草的纸就复原好了。

接着晾干后，就能得到一张完整的白纸：

把边角裁剪好，让它看起来方方正正：

至此，碎纸就被修复成了一张完整无缺的白纸：

紧接着....... 他就把这张纸碎掉了？？？

这是打算下一步重新开始修复，再从碎纸机里掏出碎纸，再重新复制一遍？好像复原成功了，又好像没有复原，在这「套娃」是吧？

总之，@restorationmagic 的修复技术确实精湛，网友看了都想让这位大佬帮忙修复一下自家的东西。

起初他的创作思路还是在路边捡到一个垃圾，再修复成精品：

后来就逐渐和「时间循环」杠上了，复原的结果也总有高射炮打蚊子的感觉。例如修复一个纸团。

在垃圾桶里掏出一个纸球，铺平后开始准备复原工作。但这次并不是使用造纸术了，而是先把裂开的部分用胶水粘合好：

下一步是开始漂白：

纸上的表格与文字逐渐分散，与纸张分离：

简单清洗一下，这张白纸已经彻底变回了白色：

拿走晾干：

干燥后，发现纸张还有一点褶皱：

直接用熨斗弄平：

最后交给打印机，一张表格就完成了。只需要把表格填写好，再扔到垃圾桶里，就能开启下一个循环。

如何修复一碗「意大利面」？

当你听到这个问题可能会觉得提出问题的人多少有点问题，但这位修复大神并不在意，选择直接让时间倒流。

他抓起面条就是一顿冲水清洗，把上面的酱料洗干净：

接着吹干面条的水分，让它保持干燥：

接着分批次，把面条裹入锡纸当中：

直接放进微波炉里，进一步加热：

最后面条恢复成了进锅之前的样子：

打开包装盒放回原位，假装自己吃过了：

做好了复原，复原完了再做面条，下过锅了就等于我吃了，一盒面条能吃一年，卡这个 bug 能省下不少钱。

类似的思路还有还原一个废弃的易拉罐。从垃圾桶捡出后，第一步也是先洗澡：

把盖子剪下来，进行简单的修复：

把易拉罐拉直后，身上还有一些褶皱：

先进行加热接着再针对性拉直，让褶皱变小：

这一番操作难免会让易拉罐的身上出现破损，可以用红笔涂抹，盖住掉色的地方。

接着找来一罐新可乐，打开后把饮料倒进修复好的易拉罐里，最后封口，一个破损的易拉罐就被复原好了：

最后把它喝掉，然后把易拉罐捏坏，扔进垃圾桶，下次继续复原：

塑料瓶的饮料也成了他的创作灵感：

先把瓶身复原：

接着用 PS 打印商标：

贴到瓶子上，并灌入饮料：

最后小心封口，和新的一样：

接着再把瓶盖打开，美美地开喝：

总感觉像是中了宇智波一族的禁术伊邪那美，眼前的表演永远地停留在这个修复过程中不断循环了。

当然 @restorationmagic 比较正经的修复技术也有不少。像是这张破旧的纸币，马上就会恢复成干净的样子：

这位大佬都没有多犹豫，直接把钱扔进了洗衣机，原来洗钱是这么个洗法：

在洗衣机里一顿咕噜后，这下黑钱真洗白了：

用祖传的熨斗去掉褶皱：

纸币已经焕然一新，但还有一个缺口等待处理：

直接先用胶水粘合：

再用色笔涂抹：

黑钱最后彻底变干净了：

我个人感觉最有意思的还是把铅笔头修复成一根新铅笔。老话说得好，积少成多，当你拥有一堆铅笔头，也就意味着它们能拼凑出一个根新的铅笔：

把废旧的铅笔头掐头去尾，然后排列组合：

最后用胶水固定，像人体蜈蚣一样连接到一起：

打磨掉有明显连接痕迹的表面：

整体重新上色：

加上橡皮头，露出笔头：

最后 3D 打印出 logo，一根新铅笔就诞生了：

而现在问题来了，需要多少支铅笔，才能修复出一棵树？

本文来自微信公众号：狂丸研究所 （ID：kuangwanplay），作者：狂丸

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