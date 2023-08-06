小米 MIX Fold 3 折叠屏手机外观曝光：徕卡四摄，8 月发布

IT之家 8 月 6 日消息，小米本月即将发布新一代折叠屏手机小米 MIX Fold 3，还有超大屏幕的小米平板 6 Max。

up 主 @YANGER_ZONE 放出了小米 MIX Fold 3 的实拍照，并得到 @熊猫很禿然 的证实。

小米手机已经官宣，小米 MIX Fold 3 折叠屏手机将于 8 月发布，宣传标语为“徕卡影像光学新范式”，徕卡光学全焦段四摄首次在轻薄折叠屏上呈现。

从这次曝光的外观来看，小米 MIX Fold 3 采用了精致的皮革材质，后置矩阵式四摄，其中包括 3.2X 人像中焦和 5X 潜望长焦镜头，右侧则是长条状闪光灯以及徕卡影像标识。

据博主 @数码闲聊站 此前爆料，小米 MIX Fold 3 折叠屏手机预计采用白色曲面玻璃机身，支持 67W 有线快充以及 50W 无线快充，具有增强通信能力，采用新水滴铰链加强抗摔性能，机身轻薄依旧。

IT之家此前报道，上个月已经有一款型号为 2308CPXD0C 的小米新机已经通过了国家 3C 质量认证，该设备标配 MDY-12-EF 充电器，支持 67W 快充，预计为即将亮相的 MIX Fold 3。

小米于去年 8 月推出旗下第二款折叠屏手机 —— 小米 MIX Fold 2，该产品售价 8999 元起，主打轻薄旗舰。该产品搭载高通骁龙 8+ Gen1 处理器，采用 6.56 英寸外屏，内屏尺寸为 8.01 英寸，内外屏均支持 120Hz 高刷新率。

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