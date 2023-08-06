用好这几个人像拍摄构图方法，照片瞬间提升好几个档次

经常有人开玩笑说，人像摄影的三要素是“模特好看、模特好看、模特好看”，虽说有一定道理，但如果只会怼脸拍摄的话，再好看的模特也会让人感到无味。

构图在人像拍摄的过程中也很重要，甚至有时候可以成为一张人像照片的点睛之笔。

而这也是很多人所头疼的地方，脑袋里大概有个概念，但是真到拍摄时又不知道如何去应用，今天为大家介绍几种实用的人像构图技巧：

1. 人像全身照

在拍摄人像全身照时，我们一般希望将人物表现的高一些、苗条一些，很多人会选择用低一些的角度拍摄，如蹲下来由下及上拍摄全身照，这样会有一定的拉长比例效果，但也会让人物整体显得不协调、不自然，如果又是居中构图，人物填满画面，拍出的效果就会非常一般。

在拍摄人像时，我们最好让画面有一定的“呼吸感”，人物的上下部分都留有一定的留白，人物上方的留白可以大一些，下方的则可以小一些，这样看起来既“稳定”，也能适合塑造高挑的人物比例；

在这种比例下，我们只要将相机或手机放在胸前，微微上扬一点就能拍出不错的效果。

另外，我们可以试着将人物放在画面的三分线上，这样不会显得过于呆板；

人物的脸部转到一侧，既自然，还能拍出不错的侧脸效果。

2. 半身照

在拍摄半身照时，我们也可以借鉴拍摄全身照的比例，让人物靠近画面的左下或右下角，最好不要从膝盖处截取，也不要直接从臀部高度开始截取，从膝盖以上的大腿中部截取画面，这样拍出的人像比例更佳。

半身照从大腿部位截取画面可以让人物看起来更苗条

过高和过低的拍摄角度都可能让人物比例失调，如果不是追求特殊的效果，同样在胸前拍摄就可。

3. 坐姿 & 下蹲姿势

如果需要拍摄人物的坐姿及下蹲等比较低的姿势，就更要注意构图问题，否则可能让照片显得不雅。

在拍摄时我们可以选用与模特平齐的高度，如下蹲拍摄，避免强烈的仰拍、俯拍视角带来的奇怪效果；

在拍摄这种低角度人像时，可以让模特姿势伸展一些，选择偏侧面的角度，在画面中构建对角线构图，这样不仅可以让人物比例显得舒适，还可以让画面观感更佳。

可以利用人物的胳膊、腿等线条感比较强的肢体构建对角线

除了坐、蹲外，人物偏低的姿势都可以使用对角线构图的方法来拉长人物比例。

对角线构图在人像拍摄时很实用，既能让人物显得修长，还能显得动作姿势自然

本文来自微信公众号：玩点摄影 （ID：wakexiao），作者：AGER

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