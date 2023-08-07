微软 Surface Duo 手机可变身 Win11 电脑，新驱动带来 Miracast 功能和多项修复

IT之家 8 月 7 日消息，双屏折叠手机微软 Surface Duo 原本运行的是 Android 系统，但是此前有开发者创建了一个项目，让用户可以把 Android 系统替换成 Windows 10 或 11 系统。这样，用户就可以在手机上体验到桌面电脑的功能和界面。最近，这个项目发布了新的驱动程序版本，带来了一些改进和新特性。

IT之家注意到，该项目的开发者在 GitHub 上发布了版本 2308.12 的驱动程序。这个版本更新了高通的驱动程序，包括 Adreno 640 图形处理器、Aqstic 音频、Atheros 无线网卡和蓝牙、Hexagon 子系统管理器和 FastRPC 总线等。此外，这个版本还解决了一些系统稳定性和安全性的问题，比如修复了安装 Windows 更新时出现的蓝屏错误，增加了对 Secure Boot 签名排除数据库（DBX）和 BlackLotus 缓解措施的支持，以及提高了 Windows Core OS 产品的兼容性。最值得一提的是，这个版本还支持了 Miracast 功能，让用户可以把手机屏幕无线投影到其他设备上。

虽然这个项目已经取得了很大的进展，但目前仍然是一个有很多缺陷和限制的实验性项目，只有那些敢于用桌面系统替换原装系统的用户才能尝试。例如，设备上的扬声器无法正常工作，亮度控制有问题，充电不稳定（而且在使用 Windows 时无法充电）等等，开发者在 GitHub 上列出了已知的问题。

另外值得注意的是，版本 2308.12 只适用于第一代 Surface Duo 手机。虽然技术上也可以在第二代 Surface Duo 2 手机上运行 Windows 11 系统，但是这个项目对该机来说还只是一个几乎不能工作的概念验证。

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