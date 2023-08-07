维信诺成功开发屏幕 LTPO 分区多频技术，可实现以“行”为单位自适应刷新率

IT之家 8 月 7 日消息，近年来，随着高刷新率、高分辨率等屏幕技术的发展，用户使用体验也迈上了新台阶。与此同时，也带来手机功耗和续航问题。为了追求视觉体验与功耗的平衡，LTPO 自适应刷新率技术应运而生。

维信诺今日宣布，该公司已成功开发 LTPO 分区多频技术，并产出技术样品。该技术通过自主研发 GIP 电路，能够实现以“行”为最小单位进行任意分区，可在横向分区实现分区数量、位置和大小的灵活设置，从而实现分区域多种刷新率的新功能。

维信诺称，分区多频技术率先在硬件层面升级，通过对屏体的创新设计，实现显示内容与刷新率更精准的适配，可使 IC 功耗最高降低 10.95%（IT之家注：二分区下测算数据）。

▲ 二分区多频，图源维信诺官方演示视频截图，下同

▲ 三分区多频

▲ 四分区多频

具体到使用场景，目前的常规折叠手机、平板等设备分屏使用 App 时，比如左侧看视频，右侧刷微博或上半部文档，下半部视频的场景下设备会默认全屏统一刷新率。

维信诺的分区多频技术搭载于智能手机终端，可根据局部显示需求的差异，以“行”为单位，让每个分区自适应为不同刷新率。比如，在显示静态图像、文本、时钟等低帧率内容时匹配低刷，针对视频、信息流内容匹配高刷，从而达到精准控制刷新率，实现降功耗的目的。

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