OPPO 新机通过国家质量认证，预计为 Find N3 Flip 折叠屏

IT之家 8 月 8 日消息，一款 OPPO 新机近日通过了国家质量认证（3C），型号为 PHT110，支持 67W 快充，预计为 OPPO Find N3 Flip 折叠屏手机。

此前外媒 91mobiles 曝光了 OPPO Find N3 Flip 折叠屏手机的外观渲染图，该产品依旧采用矩形背屏设计，后置摄像头数量升级为 3 个，据称分别为 50MP 主摄（索尼 IMX890）+8MP 超广角 + 32MP 2X 人像长焦。

▲ 图源 91mobiles

关于 OPPO Find N3 Flip 售价可以参考上代的 Find N2 Flip，后者发布于去年 12 月，搭载 6.8 英寸 AMOLED 主屏以及 3.26 英寸外屏，配备联发科天玑 9000 + 处理器，后置 50MP 主摄镜头 + 8MP 超广角镜头，电池容量为 4300 毫安时。

▲ OPPO Find N2 Flip，图源 OPPO 官网

OPPO Find N2 Flip 的 8GB+256GB 售价为 5999 元，12GB+256GB 售价为 6399 元，16GB+256G 售价为 6999 元。

目前，关于 OPPO Find N3 系列折叠屏的发布时间还未官宣，不过随着这款新机完成 3C 认证，预计近期将有更多新消息公布，届时IT之家也会带来最新报道。

▲ OPPO Find N2 Flip，图源 OPPO 官网

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