拼多多被提名网络安全奖项 Pwnie Awards 2023 年度“最差厂商奖”

IT之家 8 月 8 日消息，日前被称作全球“安全界奥斯卡”的 Pwnie Awards 揭晓了 2023 年度的各大奖项提名。

▲ 图源 darkreading

在今年的奖项提名中，有 Best Desktop Bug、Best Mobile Bug、Most Innovative Research、Lamest Vendor 等 30 项通过筛选获得提名，其中 "Lamest Vendor" 中文译为 “最差厂商奖”，是每一年 Pwnie Awards 相当受关注的奖项之一。

2023 年度 Pwnie Awards 的 “最差厂商奖” 提名为：

Mura

拼多多 / TEMU（IT之家注：TEMU 是拼多多的海外电商平台）

Threema

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Mura 被提名的理由是：白帽揭露 Mura 公司软件出现严重身份漏洞，但 Mura 宣布不对该漏洞负责，并要求用户额外支付 5000 美元（约 36051.5 元人民币）解决漏洞。

拼多多 / TEMU 被提名的理由是：在 App 植入后门、窃听用户信息，被谷歌应用市场下架、被卡巴斯基实锤曝光恶意木马后，拼多多拒不承认，还反而指责谷歌的处罚，并悄然删除恶意代码、解散木马团队。

Threema 被提名的理由是：对苏黎世联邦理工学院一名硕士生论文中指出的洞不予理睬，并专门发布博文，对这名硕士生进行“言辞恶劣”的攻击。

据悉，Pwnie Awards 颁奖仪式将在 8 月 9 日举行，拼多多最终能否拿到“最差厂商奖”，我们也拭目以待。

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