消息称苹果计划使用富士康服务器测试其人工智能服务

IT之家 8 月 8 日消息，据中国台湾媒体《经济日报》，富士康工业互联网（工业富联，FII）将“独家”向苹果供应越南制造的 AI 服务器，用于训练和测试人工智能服务。

除此之外，工业富联还向亚马逊 AWS、ChatGPT 背后的 OpenAI 以及 AI 芯片龙头厂商 Nvidia 提供服务器。去年富士康的服务器收入已达到 1.1 万亿新台币（IT之家备注：当前约 2497 亿元人民币）。

今日收盘，工业富联股价下跌 3.20% 至 24.18 元人民币，目前市值 4722.26 亿元。

彭博社上个月报道称，苹果一直在开发自己的类 ChatGPT 工具，内部称之为 Apple GPT。这款生成式人工智能工具可用于创建各种内容，包括音频、代码、图像、文本、模拟和视频。

在上周的苹果季度财报电话会议上，蒂姆・库克证实，该公司多年来一直在研究各种人工智能技术，包括生成式人工智能，但他没有就此详细说明。

库克表示：“我们将人工智能和机器学习视为核心基础技术，几乎是我们制造的每一款产品不可或缺的一部分。” 他表示，人工智能已经应用于苹果产品和操作系统的开发中。

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