原 OPPO IoT 事业群负责人李开新加盟得瑞领新，担任 CEO 职务

IT之家 8 月 8 日消息，OPPO IoT 事业群负责人李开新在本月 2 日宣布离职，IT之家早前曾报道，OPPO 对此回应表示：李开新因个人原因已离职，不影响业务的正常运行。

而根据 DERA 得瑞领新官方公众号表示，李开新于 2023 年 7 月 24 日正式履新得瑞领新首席执行官。

▲ 图源 DERA 得瑞领新官方公众号

该公众号声称，李开新先生在运营商、手机行业拥有近 30 年工作经验，历任华为公司代表处副代表、华为终端公司中国地区部常务副总裁、华为终端公司手机产品行销部部长、华为终端公司行业销售部总裁、华为终端公司荣耀事业部副总裁、360 手机公司总裁、360 智慧生活集团总裁、OPPO 助理副总裁等岗位。得瑞领新为适应公司经营战略发展需要，经公司董事会会议决议，决定延请李开新先生出任公司的首席执行官。

IT之家经过查询得知，北京得瑞领新科技有限公司 (简称 DERA) 是一家从事企业级 NVMe SSD 主控及模组产品研发的企业，据其官网显示，客户案例包括阿里云、腾讯、H3C、美团等。

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