迪士尼据称成立特别工作组，利用 AI 控制电影成本

北京时间 8 月 8 日晚间消息，据报道，多位知情人士今日称，迪士尼集团（Walt Disney）成立了一个特别工作组，致力于研究人工智能以及如何将其应用于整个集团，尽管好莱坞的编剧和演员们正努力抵制这项技术的入侵。

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上个月，好莱坞遭遇了自 1960 年以来的首次编剧和演员的同时罢工。这不仅是好莱坞 63 年来首次全行业罢工，也被认为是人类抵抗人工智能威胁的首次集体行动。

而知情人士今日称，今年早些时候，确切而言是在好莱坞编剧罢工之前，迪士尼就寻求在内部开发人工智能应用程序，并与初创公司建立合作伙伴关系。

作为迪士尼对人工智能技术感兴趣的佐证之一，迪士尼目前有 11 个职位空缺，寻找拥有人工智能或机器学习专业知识的候选者。这些职位几乎涉及迪士尼的每一个角落，从工作室到主题公园、工程集团和幻想工程（Walt Disney Imagineering），再到迪士尼品牌的电视和广告团队。根据招聘广告描述，其中的广告团队正寻求构建一种由人工智能支持的“下一代”广告系统。

对此，迪士尼发言人拒绝发表评论。

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其中一位知情人士表示，包括迪士尼在内的传统媒体公司，要么制定出人工智能解决方案，要么就面临被淘汰的风险。

该知情人士是迪士尼内部的一位人工智能倡导者，他认为，人工智能是帮助控制电影和电视制作成本飙升的工具之一。对于一些大制作电影，其成本可能高达 3 亿美元。显然，这样高额的预算需要同样巨大的票房回报，才能实现收支平衡。这位知情人士称，使用人工智能技术后，随着时间的推移，成本也会相应的下降。

而另一位知情人士称，对于迪士尼的主题公园业务，人工智能技术可以增强客户支持或创造新的互动形式。

目前，人工智能已经成为好莱坞的一个火药桶。编剧和演员们认为，人工智能将威胁到他们的就业，这也是引发他们罢工的导火索。

对于如何在公开场合讨论人工智能话题，迪士尼一直小心翼翼。最近，迪士尼新电影《夺宝奇兵：命运转盘》的视觉效果主管还特别强调了 100 多位艺术家的艰苦努力，他们花了三年时间试图让年过八旬的主演 Harrison Ford 变得更年轻。

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