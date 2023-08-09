被罚 13.41 亿元的薇娅公司“复活”，发布“AI 数字人直播业务”

IT之家 8 月 9 日消息，2021 年 12 月的薇娅一案相信 IT之家的小伙伴们还有一定印象，其因逃税漏税，随后全网账号被封、并被处罚款共计 13.41 亿元。而在今年 6 月。工商信息显示，薇娅电商公司“杭州谦寻电子商务有限公司”申请拟注销。

▲ 图源 国家企业信用信息公示系统

不过“杭州谦寻电子商务有限公司”目前又换了一种形式“复活”了，在昨日于杭州举行的“再定义・直播的生命力-2023 AI 创新发布会”上，“杭州谦寻电子商务有限公司”旗下子公司谦语智能和羚客分别发布了“AI 数字人直播业务”和“一站式 AI 智能直播综合平台”。

谦语智能 CEO 陶亚表示，“传统的品牌直播间每月投入 15-25 万元，而有了 AI 数字人直播的加持，品牌方每个月只需投入数千元，且数据甚至优于真人直播”。

谦寻控股董事长董海锋则声称，“AI 数字人具有专业过硬、情绪稳定、永不疲劳的特点，可以为企业沉淀可复制、可管理、可迭代的数字资产”。

显然薇娅“创业梦”还未完全熄灭，借助国内直播市场的风口，似乎“杭州谦寻电子商务有限公司”在其中分得了一杯羹，但他们究竟还能够走多远，还有待时间见证。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。