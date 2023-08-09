吉利银河 E8“谍照”曝光：定位纯电中大型轿车，将于年内开启交付

IT之家 8 月 9 日消息，吉利在 2023 上海车展上展示了一款银河之光概念车，也是吉利银河的第一款纯电轿车，量产版叫银河 E8，定位中大型纯电旗舰轿车，计划年内开启交付。

微博摄影师 @加油伟 放出了吉利银河 E8 路试谍照，看起来像是官图，至少IT之家笔者很少见到这么高质量的谍照。

从图来看，新车采用了当下流行的轿跑车设计风格，包括溜背式车身，前脸采用了涟漪美学设计风格，前大灯组呈现上扬气势。

在细节方面，新车可以说基本忠实还原了此前概念车的设计，前脸部分有时候 90% 相似，突出的车鼻左右两侧有着扁平的大灯组，比概念车略粗一些，但依旧有着异形的弯折造型，

此外，吉利银河 E8 车顶将提供隐藏式的激光雷达，整车风阻系数低至 0.19Cd。这款车型的车身两侧集成有高清摄像头，

从图来看，银河 E8 并未采用当下新能源汽车流行的贯穿式尾灯，但辨识度依然够高。

除此之外，这款车型采用了相当时尚的设计，例如无框车门，隐藏式车门把手，简洁的腰线，大尺寸运动轮毂等。

相关阅读：

《吉利银河全新 Logo 发布，首款原型车“银河之光”宽体电动轿跑亮相》

《吉利否认银河之光抄袭长安汽车：毫无根据、误导公众，新车完全不存在抄袭和侵犯他人知识产权》

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。