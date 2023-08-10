人工测铰链耐用性直播结束：三星 Galaxy Z Flip5 手机通过 40 万次开合测试

IT之家 8 月 10 日消息，YouTube 频道 Mrkeybrd 日前举办了一次特别疯狂，又特别无聊的直播活动，人工测试三星 Galaxy Z Flip5 和摩托罗拉 Razr 40 Ultra 手机的铰链耐用性。

目前这场直播已经结束，在经历了 40 万次的人工折叠操作之后，三星的 Galaxy Z Flip5 手机虽然也出现了一些故障，但依然能正常工作。

三星 Galaxy Z Flip5 手机通过 40 万次折叠开合测试

为何摩托罗拉 Razr 40 Ultra 手机表现如此糟糕

IT之家在此梳理下本次直播测试的相关情况：

摩托罗拉 Razr 40 Ultra 手机在进行到 4.38 万次开合测试后，出现了无法完全闭合的情况；三星 Galaxy Z Flip5 手机一切正常。

摩托罗拉 Razr 40 Ultra 手机在 6.4 万次开合测试之后，出现了明显的铰链异响；三星 Galaxy Z Flip5 手机一切正常。

摩托罗拉 Razr 40 Ultra 手机在 12.63 万次开合后，出现破裂，退出比赛。

三星 Galaxy Z Flip5 手机在 15.2 万次开合之后，没有任何问题。

三星 Galaxy Z Flip5 手机在 22.3 万次之后首次出现铰链问题，屏幕仍然工作，没有任何问题。

三星 Galaxy Z Flip5 手机在 40 万次之后依然能够工作。

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