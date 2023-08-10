时隔四年，腾讯诉多闪用户数据归属案将再次开庭

IT之家 8 月 10 日消息，8 月 16 日，腾讯诉抖音、多闪不正当竞争案将于天津市滨海新区人民法院再次开庭审理。这是 2019 年以来，本案第二次一审开庭。法院或将用判决来回答，用户头像、昵称的数据权益应归用户所有还是平台所有。

据IT之家了解，2019 年 2 月 18 日，腾讯在天津滨海法院起诉抖音和多闪不正当竞争，索赔 290 万元，并向法院申请了诉讼禁令，要求多闪和抖音立即停止使用获得用户授权的、来自微信 /QQ 的用户头像及昵称，并要求多闪删除相关数据。

腾讯主张，用户的微信 / QQ 头像、昵称等用户数据都属于腾讯公司的“商业资源”。除非腾讯同意，其他任何产品，即使获得用户授权，也不能使用这些用户的相关数据，否则即构成“非法使用”。

2019 年 3 月 18 日，滨海新区人民法院作出裁定，支持腾讯用户的头像、昵称属于腾讯核心资产的主张，要求多闪停止“使用来源于微信 / QQ 开放平台的微信 / QQ 用户头像、昵称”。

2019 年 5 月 16 日，抖音发布说明，称不认同腾讯的主张，但必须要执行法院禁令，建议通过微信 / QQ 注册、且头像昵称与微信 / QQ 一致的用户尽快更新头像、昵称。5 月 17 日，抖音称已通知 1076 万相关用户，其中 40% 用户已经更换了头像、昵称。

2019 年 6 月 24 日，案件第一次开庭审理，此后一直未出判决。2023 年 8 月 9 日，滨海新区人民法院官网开庭公告显示，案件将于 8 月 16 日再次开庭。

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