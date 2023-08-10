乘联会：8 月 1 日至 6 日新能源车市场零售 8.8 万辆，同比增长 38%

IT之家 8 月 10 日消息，乘联会今日公布了 2023 年 8 月 1 日-8 月 6 日的车市销量情况。8 月 1-6 日，乘用车市场零售 24.1 万辆，同比去年同期下降 1%，较上月同期增长 9%；今年以来累计零售 1,153.8 万辆，同比增长 2%；全国乘用车厂商批发 21.2 万辆，同比去年同期下降 7%，较上月同期下降 6%；今年以来累计批发 1,334.3 万辆，同比增长 6%。

8 月 1-6 日，新能源车市场零售 8.8 万辆，同比去年同期增长 38%，较上月同期增长 8%；今年以来累计零售 381.5 万辆，同比增长 36%; 全国乘用车厂商新能源批发 7.8 万辆，同比去年同期增长 13%，较上月同期增长 2%；今年以来累计批发 435.9 万辆，同比增长 41%。

8 月第一周全国乘用车市场日均零售 4.0 万辆，同比去年 8 月同期下降 1%，环比上月同期增长 9%。

8 月 1-6 日，乘用车市场零售 24.1 万辆，同比去年同期下降 1%，较上月同期增长 9%。今年以来累计零售 1,153.8 万辆，同比去年增长 2%。

2023 年世界新能源汽车走势较稳，1-6 月广义新能源汽车销量 954 万辆，其中混合动力达到 232 万辆，占比 24%。剔除普通混动后的世界新能源乘用车走势更强。受到高基数和各国补贴政策逐步退出的影响，2023 年世界新能源乘用车走势较强，1-6 月达到 605 万辆，同比增长 45%。6 月达到 128 万辆，同比增长 43%。

乘联会表示，世界新能源汽车中的商用车仅占 3%，新能源乘用车为市场主体。2023 年 1-6 月中国新能源乘用车占比世界新能源 60% 的表现是不错的。2023 年中国新能源车出口超强，这也是中国产业链强大，形成强大的国内市场和出口的双增长。

据IT之家此前报道，乘联会数据显示，7 月份国内狭义乘用车市场零售销量达 177.5 万辆，同比下降 2.3%，环比下降 6.3%；1-7 月份累计销量 1,129.9 万辆，同比增长 1.9%。

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