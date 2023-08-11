中国移动 CEO 董昕：初步判断 2028 年 6G 会全面迎来商用

IT之家 8 月 11 日消息，中国移动 8 月 10 日举办 2023 年半年度业绩说明会，CEO 兼执行董事董昕表示，6G 对于 5G 来说，是一个跳跃性的技术发展，2028 年 6G 将全面迎来商用。

与此同时他还表示，全球 4G、5G 的发展仍在进行，5G 的很多技术优势已经在应用方面“具备了产品”，而在市场需求方面“仍有一定发展阶段”，这些为 6G 下一步的成熟留下了非常好的时间窗口。

另据IT之家此前报道，7 月 25 日，全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会 7 月 25 日在京召开。会议中强调，相关部门将切实保障重点产业链自主可控，加强通用人工智能、6G、量子科技等未来产业前瞻布局，提升产业发展质量和全产业链优势。

此外，在 2022 年 6 月 21 日，中国移动召开“2022 科技周暨移动信息产业链创新大会”，发布了《中国移动 6G 网络架构技术白皮书》，提出“三体四层五面”6G 总体架构设计，是业界首次提出的系统化的 6G 网络架构设计。

其中“三体”为网络本体、管理编排体、数字孪生体，“四层”为资源与算力层、路由与连接层、服务化功能层、开放使能层，“五面”为控制面、用户面、数据面、智能面、安全面。

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