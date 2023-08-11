华为多款 5G 新机通过蓝牙备案，含 nova 13-16 及部分未知机型

IT之家 8 月 11 日消息，博主 @数码闲聊站 今日上午在个人微博表示，华为多款 5G 新机已通过蓝牙备案。配图的机型列表中包含了 nova 13-nova 16 等多款机型，均提供标准版、Pro、Ultra 版。此外，另有多款未知命名的全 5G 新机也通过了蓝牙备案。

数码闲聊站进一步解释称，上述机型的后缀为 AL 即为 4G 手机，后缀为 AN 即为 5G 手机。

IT之家此前援引腾讯新闻《深网》报道，有渠道商表示华为高端 5G 手机或 10 月后上市。

据他所说，华为终端 BG 某高管最早今年 6 月就曾透露 10 月份以后会有重大的消息公布。后来，又有华为内部人士向他暗示“华为 10 月份会推出 5G 手机”，但要想在分货时分到更多的 5G 手机则需要现在在提货时提更多的鼎桥 M40 等华为智选产品。

路透社亦在此前报道称，华为当前有技术有能力使用自己的半导体设计工具，并通过中芯国际合作量产 5G 芯片，有望在今年年底重返 5G 手机市场，但初期 5G 芯片的良率低于 50%，出货量将限制在 200-400 万左右。

更早之前的 6 月另有一则传言，高通将恢复向华为提供 5G 芯片供应，华为或将发布支持 5G 的 Mate 60。针对此事，华为常务董事、终端 BG CEO、智能汽车解决方案 BU CEO 余承东对第一财经表示，此传言为假消息。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。