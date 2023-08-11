马斯克：考虑取消与扎克伯格的笼中斗，改成一场“高尚的”辩论赛

IT之家 8 月 11 日消息，亿万富翁埃隆・马斯克似乎正在努力摆脱与 Meta 公司 CEO 马克・扎克伯格的“马扎之战”。

TED 掌门人 Chris Anderson 周二对这次笼斗提出了自己的见解：

我有个更好的主意，笼斗改成辩论赛：如何构造一个令人惊叹的未来。 这场辩论要在 X 平台（原推特）和 Instagram 上直播，有可能会成为史上观看人数最多的辩论赛。 人类的超能力：远见＞暴力，不是吗？

时间来到周三，马斯克对此提议表示肯定，并表示这将是一项“高尚的”比赛。他同时也希望能够以谦逊的态度，向对那些曾经为崇高事业而战的人们表达敬佩之情。

另据IT之家此前报道，马斯克 8 月 7 日曾声称要去做头颈和上背部的核磁共振检查，可能需要在格斗前做手术，本周就会知道结果。

8 月 6 日，马斯克在旗下社交平台 X 上宣布，其与 Meta 首席执行官马克・扎克伯格之间约定的格斗将在 X 平台直播，所得收益将捐给一个为退伍军人服务的慈善机构。随后，扎克伯格在社交平台 Threads 上回复表示，“难道不该换一个更可靠的平台吗？”扎克伯格还称已准备好格斗，提议在 8 月 26 日进行，但马斯克仍未确定这一时间。

6 月下旬，由于 Meta 计划推出推特竞品 Threads，马斯克连续发推进行吐槽，在遭到网友的挑衅后直言，“我愿意来场笼中斗，只要他愿意。”扎克伯格随后在 Meta 旗下平台 Instagram 上发文，示意马斯克把“把决斗地点发来”。马斯克也随即回应“拉斯维加斯八角笼”，双方正式达成“约架”

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