长城汽车王远力：生态环境部已对比亚迪秦 / 宋 PLUS DM-i 排放不达标展开联合调查

IT之家 8 月 11 日消息，长城汽车 CTO 王远力发文宣布，2023 年 6 月 25 日，生态环境部已就长城汽车 4 月 11 日向生态环境部、国家市场监督管理总局、工业和信息化部举报比亚迪秦 PLUS DM-i、比亚迪宋 PLUS DM-i 采用常压油箱涉嫌整车蒸发污染物排放不达标的问题，展开联合调查。

对于“中国汽车怎么在一起”这个问题，王远力认为不如先打一架：

我们必须直面竞争的现实，我们不要道德绑架的在一起，我们不要被裹挟着在一起，我们不要“我跟你谈法律，你跟我谈感情”的在一起，商业还是要用商业的逻辑来解决，如果只是口头上强调在一起，那一定是嘴上蜜糖，内心砒霜，那还不如先打一架再在一起吧”。

IT之家此前报道，长城汽车举报比亚迪过后，比亚迪给出回应：“坚决反对任何形式的不正当竞争行为，并保留法务诉讼的权力。”

我们坚决反对任何形式的不正当竞争行为！并保留法务诉讼的权力！

经了解，长城所说的情况，测试车辆由长城购买、保管并安排送检，中汽中心（天津）按长城的要求进行了相关项目的检测。测试车辆严格来说，不符合国标要求的送检状态，即应由第三方抽样、保管及送检，并要求完成 3000 公里磨合后测试，而长城送检的车辆在检测时，里程仅为 450-670 公里。鉴于以上，我们认为其检测报告无效，长城不能以此作为依据！

我们的产品及相关检测符合国家标准，在国家权威机构通过认证。

我们欢迎有关部门随时过来调查、取证和检测。

比亚迪作为全球第一家推出插电式混合动力汽车产品的企业，在插混技术上有二十多年的积累和迭代，不像有些同行想的那么简单！

新能源事业发展至今，相当不易！

中国品牌成长至今，也相当不易！

希望大家多做有益于行业，有益于中国品牌的事情！