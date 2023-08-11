HMD 海外推出新款诺基亚 150 及诺基亚 130 Music 功能机

IT之家 8 月 11 日消息，HMD 昨日在印度推出了两款功能机，分别是新款诺基亚 150 和 诺基亚 130 Music，这两款功能机依然搭载了IT之家小伙伴们喜闻乐见的塞班 S30+ 系统，支持 FM 调频收音机、扩展 TF 卡等功能机常见功能。

诺基亚 130 Music 主打“音乐体验”，采用一块标准 2.4 英寸 QVGA 屏幕，它具有一个 micro USB 1.1 接口和一个标准的 3.5 毫米音频接口。

▲ 图源 HMD

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诺基亚 130 Music 的电池为 1450mAh，官方表示，该手机的待机时间为 34 天，可以存储 2000 个联系人和 500 条短信。

新款诺基亚 150 获得了 IP52 防尘和防溅等级，同样搭载 1450mAh 电池、带闪光灯的 VGA 后置摄像头和带触觉键盘的 2.4 英寸显示屏。

▲ 图源 HMD

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据悉，诺基亚 130 Music 的“深蓝色”和“紫色款”售价为 1849 卢比（约 161.49 元人民币）“浅金色”款售价 1949 卢比（约 170.22 元人民币）。

新款诺基亚 150 提供“木炭色”、“青色”和“红色”三种颜色款式，售价为 2699 卢比（约 225.72 元人民币）。

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