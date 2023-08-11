HMD 海外推出新款诺基亚 150 及诺基亚 130 Music 功能机

IT之家 8 月 11 日消息，HMD 昨日在印度推出了两款功能机，分别是新款诺基亚 150 和 诺基亚 130 Music，这两款功能机依然搭载了IT之家小伙伴们喜闻乐见的塞班 S30+ 系统，支持 FM 调频收音机、扩展 TF 卡等功能机常见功能。
诺基亚 130 Music 主打“音乐体验”，采用一块标准 2.4 英寸 QVGA 屏幕，它具有一个 micro USB 1.1 接口和一个标准的 3.5 毫米音频接口。
诺基亚 130 Music 的电池为 1450mAh，官方表示，该手机的待机时间为 34 天，可以存储 2000 个联系人和 500 条短信。
新款诺基亚 150 获得了 IP52 防尘和防溅等级，同样搭载 1450mAh 电池、带闪光灯的 VGA 后置摄像头和带触觉键盘的 2.4 英寸显示屏。
据悉，诺基亚 130 Music 的“深蓝色”和“紫色款”售价为 1849 卢比（约 161.49 元人民币）“浅金色”款售价 1949 卢比（约 170.22 元人民币）。
新款诺基亚 150 提供“木炭色”、“青色”和“红色”三种颜色款式，售价为 2699 卢比（约 225.72 元人民币）。
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