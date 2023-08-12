这年代，谁还用 iPod 吗

不知何时起，互联网上悄然掀起了一股复古数码的潮流。人们纷纷翻出十几二十年的流行设备，听着黑胶唱片、捧着 NDS 游戏机，找寻着曾经的仪式感。对小雷而言，苹果已经停产的 iPod，别有一番意义。

iPod 曾经是苹果最重要的产品系列之一，在 iPhone 改变智能手机市场前，iPod 就已经深刻改变了音乐产业。iPod 在发展过程中衍生出多个产品系列，在音频播放之外，还把触角延伸到视频、图片、应用等领域。

iPod 是如何退出历史舞台的？2023 年的今天，我们还需要一台 iPod 吗？

作为音乐播放器的 iPod，如何改变世界？

听歌，可以说是人类千百年以来的刚性需求，为了更便捷地听歌，人们做了太多的努力。随着技术的发展，我们使用的音频设备也在不断变化，收音机、黑胶唱片机、随身 CD 机、磁带机等，都曾是风靡一时的音乐播放器。而 2001 年发布的初代 iPod，具备了划时代的意义。

初代 iPod 轻盈而小巧，配备了屏幕、物理按键和滚轮，操作便捷。更令当时用户震惊的，是它的 5GB 的大容量，这在 2001 年显得尤为奢侈，为此苹果塞进了一块小型硬盘。

（图源 wikipedia）

然而，彼时 MP3 这种存储播放数字音频的设备并不罕见。如果 iPod 只是以外形和配置取胜的话，它不过只是一款高端版的 MP3 罢了。但两年后，苹果使出了杀手锏，iTunes 上线了。这款后来无数果粉痛骂的难用软件，当时具有开创性的意义。

苹果说服了音乐版权公司，让它们把歌曲放在 iTunes 上销售。用户可以单独购买一首歌曲，每首 0.99 美元，这比打包买一张专辑的传统模式划算很多，让大量盗版用户投入了正版的怀抱中。当用户可以方便地购买音乐时，苹果和音乐公司都成了受益者，通过 iTunes 赚得盆满钵满。iTunes 当年一上线，不到一周就卖出了 100 万首歌曲。

（图源 MacRumors）

作为智能手机用户的我们，今天来看，iTunes 的使用方式非常繁琐而反人类。但在移动网络还不发达的 20 年前，PC 仍然是最核心的上网设备，通过 PC 端的 iTunes 下载、管理音乐文件，再同步到 iPod 中，在当时是方便高效的操作。

iPod 成功将硬件和内容绑定，颠覆了整个音乐行业，苹果持续成为随身听市场上的第一品牌。

iPod 形态多样化，还曾是廉价款 iPhone

iPod 大获成功之后，产品线在不断更新。2005 年，首先搭载彩色屏幕的 iPod 出现，紧接着苹果就发布了能播放视频的 iPod。后续诞生的 iPod classic，以超大的容量（最大 160GB）、精致的外观设计、铝合金外壳而吸引了无数人。iPod classic 称得上是音乐随身听设备中的杰作，主打高端定位。

（图源苹果）

而小雷当年购买的 iPod shuffle 则是定位最低端的型号，它没有屏幕，只能靠物理按键来选歌，充电口和数据口甚至和耳机孔是共用的。不过，这款产品价格也相对低廉，而且只有 20 来克，体积小到了极致。

iPod 系列还推出了 iPod mini、iPod nano 产品线，它们外观更为小巧，但基础硬件设计仍然是屏幕 + 物理按键的组合。不过，2010 年发布的 iPod nano 6 外观有了非常大的变化，它砍掉了原来的物理按键，正面变成了一块矩形电容屏，支持触控。很多用户给 iPod nano 6 装上了表带，摇身变成一块电子手表，给后来的 Apple Watch 提供了灵感。

（图源 wikipedia）

2012 年发布的 iPod nano 7 外观再次更新，屏幕变成长方形，下放配备了一颗 Home 键。很显然，在 iPhone 大获成功后，iPhone 的设计元素也逐渐渗透到 iPod 产品上。

十几年前的 iPhone，掀翻了整个手机行业，但如此庞大的手机市场苹果一下子还无法吞下去。为了让更多人以更低的价格感受到 iPhone 和 iOS 的魅力，苹果直接在 iPod 系列中扩充了一个新产品线 iPod Touch。

（图源苹果）

其实，以现在的眼光来看，iPod Touch 和原有的 iPod 系列关系不大，更像是阉割了蜂窝功能的 iPhone。以 2010 年发布的 iPod touch 4 来说，它的处理器、屏幕、系统与 iPhone 4 基本一致，1000 元出头的价格让它在和 iPhone 4 面前极具性价比优势。

而且，当时还有第三方厂商开发出了“苹果皮”手机壳，给 iPod touch 戴上后就能拨打电话，成了廉价 iPhone 的解决方案。

完成历史使命，iPod 迎来终章

2009 年，苹果发布了最后一代 iPod classic，并与 2014 年将其从网站上下架；2012 年，最后一代 iPod nano 发布，2017 年后被苹果停止销售；2019 年，最后一代 iPod touch 发布，于 2022 年停止销售。

杀死 iPod 的，毫无疑问是智能手机。作为史无前例的高集成度智能设备，手机干掉的产品太多了，收音机、MP3、PDA、MP4、闹钟…… 没有一个能逃离它的“魔爪”。在智能手机全面普及、苹果成为手机行业的霸主后，iPod 已经完成了它的历史使命。

而 iPod 上的商业模式，在 iPhone 上被发扬光大了。用户不仅可以在 iPhone 上购买音频内容，还能下载海量的第三方 App，为游戏、工具、影视等更丰富的内容付费。iPod 系列的多年积累给 iPhone 的成功奠定了基础，这种说法并不夸张。当然，相比于古典时代的买断制，苹果等厂商如今更加青睐于能让用户按时付费的订阅制，流媒体开始盛行。

现在来看，iPod 产品很能代表乔布斯时代的苹果特质：在产品上精益求精，外观设计和交互 UI 给人以惊艳感；大胆创新，物理滚轮、多点触控等新元素轮番尝试；注重用户体验，以软硬件封闭生态保证内容供应。

但 iPod 毕竟是前智能手机时代的产物，2023 年的今天，我们还有必要去购买和使用一台 iPod 吗？

对不同的人，可能会有不一样的答案。从实用主义的角度来看，iPod 显然不是一个能适应当今时代的产物，它最核心的优势可能是专注。和 Kindle 主打阅读场景一样，很多型号的 iPod 几乎只有听歌这个一个核心功能，排除干扰沉浸地听歌，相比手机 iPod 的确还有优势。

但是，现在的市场上仍然不缺乏专业音乐播放设备，背后有着一定规模的音乐发烧友。相比 iPod，它们有更好的音质、更多的可玩性。如果再考虑到 iPod 已停产，缺乏靠谱的购买渠道和保修服务，那么 iPod 就更加不适合小白用户购买了。

（图源魅族）

当然，今天还愿意去买 iPod 的人，大概率不是因为 iPod 身上残存的产品价值，更多还是一种怀旧情怀。他们缅怀的不仅仅是风靡一时的 iPod，更多还是在怀念自己的青葱岁月、留恋一去不复返的昔日时光。当年盛极一时的 iPod，成了那段时间的标志。拿出 iPod、戴上耳机、听着熟悉的旋律重回昨日世界，这或许是 iPod 对于他们的终极意义。

（题图源自 Pixabay）

本文来自微信公众号：小雷哔哔 （ID：xiaoleibbb），作者：重嘉

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