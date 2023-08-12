小米高管：小米平板 6 Max“PC 级”WPS 等新特性无法“下放”至旧机型

IT之家 8 月 12 日消息，IT之家昨天报道了小米平板 6 Max 预热的“自由工作台”功能：支持四窗协同，窗口大小可调，无需来回切换。官方称，该功能实现“能边做 PPT，边查资料；边看文档，边回邮件。”

此外，通过 WPS Office PC for Pad 应用，小米平板 6 Max 实现“媲美电脑版 WPS 的高效率”，采用电脑端同款布局与操作。

有关消息一出，不少小米高管如 @王化 和 @米兔低调_张宇 等微博评论区纷纷传来希望功能“下放”的声音。然而理想很丰满现实很骨感，王化、张宇等高管在评论区回复表示，上述功能将不会下放至包括小米平板 6 Pro 在内的旧款平板机型。

王化声称，小米平板 6 Max 后续的平板产品“只要预留有分区”就可以标配此功能，而之前的平板之所以无法配备，是因为“没有规划”。

小米旗下 Redmi 营销经理张宇这边，则给出了老机型无法下放的原因：“不同机型的动态分区也有极限值，pad6 是 8.5G，跟 system vendor product 共同使用，新的 MAX 给扩到 11.5 了，所以没问题，老机型确实做不了。”

王化也在张宇相关微博的评论区“现身说法”，称“不是动态分配，是直接系统分区一起的，需要将该分区扩大至少 3 个 G，老的 Pad 都没有扩大这个分区，毕竟之前也没有这个规划。所以这个没辙了”。

相关阅读：

《小米平板 6 Max 推出“自由工作台”功能：支持四窗协同，大小可调》

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。