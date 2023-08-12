我们身边都有哪些实用的摄影道具？

摄影是一项需要想象力和创造力的活动，这不仅体现在最终的照片效果上，还表现在我们拍摄、思考的过程中。

对道具的合理利用，就是摄影想象力与创造力的重要表现。

在日常拍摄的场合中，就有很多常见且实用的道具，我们在拍摄时可以好好加以利用：

1. 镜子

除了传统意义上的“镜子”外，能够反射光线的水面、玻璃、光滑物体表面等也都可以看做是“镜子”，它们都可以提供反射效果，为我们的照片带来不一样的效果。

利用镜面反射，我们可以轻松构建对称构图，让普通的场景也具有美感；

镜面还可以将不同角度的景色纳入到画面中，在合适的角度下就可以产生奇妙的效果，特别是拍摄人像时，镜子内的人物让照片更有吸引力。

有些摄影师在外出拍摄时习惯携带一面小镜子，利用其反射功能，可以得到很多有意思的画面；

在镜子上撒上水珠，也能塑造出奇幻的效果。

2. 水

一瓶水就可以在拍摄时发挥大功能。

水不仅可以解渴，如果我们将其倒在地面上，就会形成一个反射面，一面天然的“镜子”，这样我们就可以在很多地方都进行创意性拍摄（注意不要随意倒水，不要影响他人）。

在粗糙的地面上，水可能形成不了反射面，但也能让地面出现星星点点的反射效果，在夜景拍摄时，可以起到一定的地面补光效果，还能增强质感。

3. 灯光

在傍晚和夜晚拍摄时，最让人头疼的事就是光线不足，而路边的灯箱、招牌等就是很不错的光源。

如果是拍摄人像，可以让人物靠近这些光源，可能就会产生很不错的效果；很多室外人造光源都会有各种颜色，合理利用也能得到炫酷的画面。

我们也可以在外出时携带一条 led 灯线，虽说亮度不够强，但却很能营造氛围感，户外拍摄时非常实用。

4. 手机

手机也是非常不错的拍摄辅助道具。

首先手机屏幕就是一个非常实用的反射镜面，我们可以利用它光滑的表现构建对称、反射效果；

其次手机也是一个很好的光源，不论是屏幕灯光还是闪光灯，都可以成为实用的补光设备。

还有一个非常实用的技巧：当我们在弱光环境下难以对焦时，可以开启手机闪光灯将其放置在对焦点附近，待相机凭借其亮度完成对焦后再进行拍摄。

另外，手机的相机我们也可以利用一下，将手机屏幕纳入到画面中，我们就可以拍出“画中画”效果，普通的场景看起来也更有趣了一些。

5. 镜片

相机镜头的 uv 镜、眼镜等也可以在拍摄时发挥有趣的功能。

首先它们可以形成框架效果，为画面提供有趣的前景；

其次有度数的眼镜放在镜头前，可以形成奇妙的模糊效果；

而墨镜、有色眼镜等可以充当镜头的“滤镜”，也能得到不一样的画面。

我们随身携带的很多物品就可以充当拍摄道具，在外出拍摄时，我们不妨好好利用一下这些物品。

本文来自微信公众号：玩点摄影 （ID：wakexiao），作者：AGER

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