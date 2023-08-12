老家地震了？泰山奶奶说：不要怕

8 月 6 日一早，突然被朋友圈的父老乡亲吓到，我风调雨顺的山东竟然地震了。据中国地震台网正式测定，8 月 6 日 2 时 33 分在山东德州市平原县发生 5.5 级地震，震源深度 10 公里，震中位于北纬 37.16 度，东经 116.34 度。8 月 6 日 3 时 2 分在山东德州市平原县发生 3.0 级地震，震源深度 9 公里，震中位于北纬 37.16 度，东经 116.34 度。

有泰山老奶奶坐镇的山东为啥翻了车？本次地震为何震级低却震感强烈？为什么这么小的震级却有这么大的破坏力？凌晨的地震是不是主震，会不会只是前震？今天我们就来好好的唠一唠，这次山东近十年来的最大地震。

1、山东并不安稳，其实地震频发

山东并不是一个平静的地方，根据中国地震台网的历史数据近 5 年来，山东平均每年发生地震超过两千次，只是这些地震中 90% 人们是感受不到的。例如今年 7 月份，山东台网记录到山东及沿海地区天然地震 16 次，其中小于 1 级地震 7 次，1.0-1.9 级地震 7 次，2.0-2.9 级地震 2 次，3.0 级及以上地震 0 次，最大为 17 日 17 时黄海海域 2.9 级地震。本次的震中山东德州市平原县周边 200 公里内近 5 年来发生 3 级以上地震共 8 次。

2023 年以来山东地区 3 级以上地震震中分布图（来自鲁震快讯）

山东省境内交织着郯庐断裂带，仿佛是一条游走不定的蛟龙。郯庐断裂带从 1990 年起就被国家地震局视为地震危险的重点监视区，它形成于华北板块与华南板块的碰撞。这两大板块的交汇，创造了我国南方和北方的自然屏障 —— 秦岭-大别山线，它是分隔南北的界线，同时承载着众多地理文化的历史重量。山东地区的大小规模的地震或多或少的都和郯庐断裂带的地质活动有关系，但是本次地震是否也是因为郯庐断裂带呢？

其实不然，根据地图，郯庐断裂带与本次震中有一定距离，所以本次地震由郯庐断裂带引发的可能性较小，应当是为华北地块内部地质运动形成的地震。同时，华北板块构造也造成了数组西南至东北向的断裂带，这些断裂带历史上都有一定地震活动。如诱发本次地震的聊城-兰考断裂带南侧的菏泽在 1937 年 8 月 1 日先后发生 7.0 级、6 3 级地震，1983 年 11 月发生 6.0 级地震）。同时我们也注意到，这次地震的震中似乎并未位于任何主要地震带上，这使得地震的原因和机制更加复杂，值得我们深入研究。我们需进一步观察和研究地震数据，以更好地理解德州平原县地震活动的原因。

总而言之，不论从已有的地震数据统计还是地理位置分析，山东省所处的位置并不平静，而是潜藏着隐患的地方。我们仍需保持警惕，采取相应的预防措施，面对严峻的地质灾害保持高度警觉。

2、为何震级低却震感明显？

这次震感明显是因为震源深度浅。震源深度的浅意味着地震能量释放更接近地表，因此地震波更容易传播到地表，从而产生明显的震感。同时，德州市位于广阔平坦的海河平原，震中附近平均海拔仅 24 米，覆盖着深达 800 米的黄河、海河泥沙沉积层。这部分沉积层结构软弱，地震波在其中的传播速度相对于其底部坚硬的岩石显著变慢，在其底部界面产生的折射与反射使地震动幅度增大，因此对地震动具有一定的放大作用。在相同的震源规模和传播路径下，当地的沉积土层存在让地表的地震动更大，因而震感也会更加明显。

另外，如果一个区域长时间没有发生过地震，地下的介质比较完整且连续，地震波在传播过程中衰减较慢，这样地震波更容易传递并影响范围会更广。即使是相对较远的地方，也可能会感受到地震波的传播，产生震感。

加之，深夜背景环境安静，城市的喧嚣逐渐消退，道路上的车辆稀少，人们的活动也逐渐减少，这使得周围环境更为安静，人的精神也更加警觉。在这样的安静氛围下，地震所产生的微弱声音和震动很容易被察觉。即使是一次震级较小的地震，在深夜的安静中也可能让人感觉更为明显。

3、只看震级而不考虑烈度时，可能会对地震的破坏力产生误解

烈度和震级是地震学中两个不同的概念，经常会让人产生混淆。

震级是用来衡量地震释放的能量大小的指标。通常使用震级标度，如里氏震级（Richter Scale）或体波震级（Moment Magnitude Scale，Mw）来表示。震级是一个对数尺度，每增加一个单位的震级，地震的震源释放的能量增加了约 32 倍。因此，震级增加一级意味着地震能量释放的增幅是巨大的。人们常常用震级来评估地震的大小和强度，但震级并不能直接反映地震对人类社会的影响。

烈度是用来描述地震在地表产生的震感和影响的指标。通常使用烈度标度。目前，世界上烈度表的种类很多，以十二度表较普遍，此外尚有八度表（日本和台湾省）和十度表等。

地震烈度源自和应用于十度的罗西–福雷尔地震烈度表，由意大利火山学家朱塞佩・麦加利在 1883 年及 1902 年修订。后来多次被多位地理学家、地震学家和物理学家修订，成为今天的修订麦加利地震烈度表（Modified Mercalli intensity scale）。麦加利地震烈度从感觉不到至全部损毁分为 1 至 12 度。5 度或以上才会造成破坏，烈度会因观测地点的不同而异。修订麦加利地震烈度现在于美国、韩国、香港等地都有采用。修订麦加利地震烈度表并在其上订出印度、各前苏联加盟国、以色列等地采用的 MSK 烈度，继而衍生欧洲采用的 EMS 烈度和中国大陆的烈度标准（CMMI）

烈度是一个主观的评估，它通过调查和记录地震对人类、建筑物和环境的影响，来确定地震在特定地点产生的强度。烈度与震源的能量大小没有直接关系，同样大小的震级在不同地点可能产生不同的烈度值。

而本次地震震级较高，但是烈度不见得很强。据中国地震台网的信息，在烈度模型中对应，本次地震可能会在震中附近 10 千米内的数个村庄有 7 度烈度 — 这会造成较明显破坏性影响；而周边平原、武城等县城与德州部分城区则会有约 6 度烈度，会有轻微-轻度破坏性影响与强烈震感。再远离震中的区域，则通常不会有破坏性影响，无需担心。

烈度等级

（来源：冯锐.趣味地震学（10）：烈度，关乎民生 [J]. 地震科学进展，2019, (10): 54-64. doi: 10.3969 / j.issn.0253-4975.2019.10.009）

4、凌晨的地震是不是主震，会不会只是前震？

前震和主震是地震序列中的两种地震事件，它们之间存在一定的关系。前震是主震之前发生的较小震动，而主震是地震序列中震级最大的地震事件。前震是主震的先兆或预兆，它们表明地壳中的应力正在积累，并可能导致更大的地震事件，即主震。主震是一次能量释放最强、震级最大的地震，通常引起最明显的震感和破坏。

地震序列中前震、主震和余震定义的说明

（来源：Abdelnaby A. Multiple earthquake effects on degrading reinforced concrete structures [J]. 2012.）

前震的特点是震级较小，地震波传播范围较小，人们可能不太容易察觉到。但是，前震对于预测可能来临的大地震非常重要，因为它们表明地壳中的应力正在积累，并且可能导致更大的地震事件。其实大家对于本次德州地震的担心不无道理，但是这个问题在对断层研究还不到位的时候很回答。

判断是否是前震，一般需要依赖地震监测数据和地震学的分析。地震监测机构会对地壳中的地震活动进行持续监测，并记录地震的震级、震源深度、震中位置等信息。故而，判断是否是前震并不是一件简单的事情。

地震预测仍然是一个复杂的科学领域，目前还没有一种准确可靠的方法来预测地震的发生时间和具体规模。虽然前震可能预示着主震的可能到来，但并不是所有前震都会导致主震，也不是所有主震都有前震。

本文来自微信公众号：石头科普工作室 （ID：Dr__Stone），作者：邵静莹

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