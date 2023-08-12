1997 年 11 月，闪迪和英飞凌联合推出了 MMC（MultiMediaCard）存储卡。

1999 年 8 月，闪迪又联合松下、东芝推出了 SD（Secure Digital）存储卡。SD 卡拥有与 MMC 卡相同的长宽尺寸，略厚一些（2.1mm VS. 1.4mm）。早期 SD 卡设备 / 读卡器都能同时兼容 MMC 卡。

2000 年 1 月，SD 卡协会正式成立，当年推出了最大容量 64MB、传输速度约 12.5MB/s的产品。

2003 年 3 月，闪迪展示了面向手机等移动设备的 miniSD 卡（目前已退出市场）。

2004 年 2 月，闪迪又和摩托罗拉发布了更小巧的 microSD 卡（也称为 TransFlash 或 TF 卡）。

通常认为摩托罗拉 E398（发布于 2004 年 7 月）是第 1 款采用 TransFlash 卡的手机。

2005 年 7 月，SD 卡协会确认了 microSD 卡规范，传输速度也提升到了约 25MB/s。

2006 年 1 月，SD 2.0 带来了采用 FAT32 文件系统、最大容量 32GB 的 SDHC（包括 miniSDHC、microSDHC）卡。而最初版本的 SD 卡采用 FAT12 / FAT16 文件系统，最大容量为 2GB。

2010 年 5 月，SD 3.01 带来了采用 exFAT 文件系统、最大容量提升到 2TB 的 SDXC（包括 microSDXC）卡；以及 UHS-I 高速总线，最大传输速度为 104MB/s。

尼康 D7000（发布于 2010 年 9 月）是第一款支持 UHS-I SD 卡的可换镜头相机。

2011 年 6 月，SD 4.0 带来了 UHS-II 总线。这种 SD 卡（包括 microSD 卡）具有两排触点，可以实现全双工 156MB/s、半双工 312MB/s的传输速度。

富士 X-T1（发布于 2014 年 1 月）是第一款支持 UHS-II SD 卡的可换镜头相机。

2016 年 2 月，SD 5.0 带来了视频速度等级规范，包括 V30、V60、V90。

2016 年 11 月，SD 5.1 增加了针对 App 运行性能的 A1 标准。在满足 10MB/s持续读写的基础上，增加了随机读取 1500IOPS、随机写入 500IOPS 的要求。

2017 年 2 月，SD 6.0 带来了全双工 312MB/s、全双工 624MB/s的 UHS-III 总线以及随机读取 4000IOPS、随机写入 2000IOPS 的 A2 标准。UHS-III 向下兼容 UHS-II，但到目前为止都没有看到任何样品。

2018 年 6 月，SD 7.0 带来了最大容量可达 128TB 的 SDUC（包括 microSDUC）；以及基于 PCIe 3.0×1 总线和 NVMe 协议的 SD Express 卡，提供最高 985MB/s的全双工传输速度。

* SD Express 卡向下兼容 UHS-I，即在普通设备上最多只有 104MB/s的传输速度。

A-DATA 是为数不多量产 SD Express 卡的厂商，但目前还没有能充分发挥它速度的设备。

2019 年初，闪迪推出“UHS-I 超频卡”，突破了 104MB/s的速度瓶颈。之后，金士顿、雷克沙等厂商也追加了类似规格的产品。

* UHS-I 超频卡只在兼容读卡器上能达到标称速度，在相机和其他读卡器上只有普通 UHS-I 卡的速度，无法代替 UHS-II 卡。

2020 年 5 月，SD 8.0 引入了 PCIe 3.0×2、PCIe 4.0×1 和 PCIe 4.0×2，将最高速度提升至接近 4GB/s（3938MB/s）。

2022 年 5 月，SD 9.0 增加了快速启动和安全启动特性，为 SD 卡创造了半嵌入式应用场景。

本文来自微信公众号：相机笔记 （ID：xjbiji），作者：滕飞 et

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