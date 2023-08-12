在国外被吹上天的游戏，在国内却是反响平平，什么原因

经常逛游戏论坛的朋友可能已经发现了，很多我们这边认为比较火爆的游戏，但是这些论坛中却并没有引起多大反响，帖子数量翻几页就没有了。反而是一些我们认为一般般的游戏，却拥有几百万的帖子量。

这到底是怎么回事呢？

早年间，火爆全球的游戏有很多，但因为种种原因国内玩家无法接触到，这也就导致了大部分玩家对这些游戏不是很熟悉，自然而然也就没有这些情怀。

游戏在每个国家的表现，其实都和国情有直接关系的。也正是如此，很多国外火爆的游戏，在国内没有反响；反而那些国外一般般的游戏，在国内却异常火爆，甚至直接影响游戏公司未来的计划。

这到底是什么原因造成的？

时间原因

七八十年代是什么样子？在座的各位除了年龄大一点的，其他人都不是很了解吧！那时候国内刚刚恢复元气，开始向现代化国家发展。此时绝大部分地方，甚至连温饱都还没有解决。

而此时国外已经开始玩游戏了，并在这期间诞生了不少经典游戏。

咱实话实说，有多少玩家在 70 年代 —80 年代前期，接触过雅达利的《吃豆人》、《大金刚》、《宇宙侵略者》、《青蛙过河》、《坦克大战》、《E.T.外星人》、《俄罗斯方块》、《青蛙过河》...... 这些游戏呢？

有肯定是有的，但估计都是在八十年代后期才玩到的，而且当时国内能接触到雅达利的人并不是很多。而在这个平台诞生的经典游戏，也仅仅是听过没有玩过。

后期我们在红白机平台玩到了《吃豆人》，感觉一点都不好玩，怎么过关都不知道。但是要知道这款游戏，曾经被誉为世界上最好玩的游戏哦！

是啊！在游戏匮乏的年代，这些游戏真的是被夸上天了，毕竟每一款都开创了时代。多年后在其他平台继续发光发热。影响着如今的游戏进展，甚至在很多经典电影中再次重现，其影响力和地位可想而知。

像是近些年的《无敌破坏王》《像素大战》，国内玩家能认出来的元素少之又少，很多彩蛋都发现不了，情怀不足以支撑起笑点。

因为年代原因，雅达利在国内并没有大火起来，几年后红白机发行，在很短的时间内就抢占了游戏市场。雅达利平台的很多经典玩法，在红白机平台得到了重置。像是我们比较熟悉的《坦克大战》，其实最早在雅达利时期就出现了。

一般来说，我们看看游戏标题画面显示的时间，就知道这款游戏是否有雅达利版本了。红白机《坦克大战》发行的时间是 1985，而显示的 1980 则是在雅达利发行的时间。

另外，大家可以看看《马里奥水管工》红白机和雅达利的版本

而这些在红白机有重置的游戏，就非常深入人心了，无论是在国外还是国内都是比较吃香的。

最初能拥有红白机的小伙伴都是人生赢家，学校中的地位明显飙升，甚至连周围十里的好汉都会登门造访，凑齐 108 位都没问题。红白机打开了国内玩家的眼界，这也为游戏的流行做好了铺垫。

（雅达利时代没有经历过，自然就不会有那种情怀了！）

盗版原因

要知道，早年国内的游戏可没有什么版权意识哦！只要游戏厂家能复制出一台游戏机，那所有的游戏都不值钱了。

当年的红白机游戏，国内的游戏商就没有一家是有版权的，那时候出现很多 FC 游戏机子，各种牌子都有，小霸王仅仅是其中之一，甚至以学习机的外表欺骗家长。后期则有裕兴电脑 VCD。

有了这些游戏机，我们将经典的游戏都尝了一个遍。当然了，那时候的卡带也挺贵的，好在小伙伴之间可以相互交换，还有专门租借卡带的地方。

红白机游戏在国内的流行，盗版可以说是功不可没，也正是这个原因我们在不需要什么代价的情况下就能接触到这些游戏。国外大火的游戏，在国内同样大火，只不过是时间晚了那么一点点而已。

MD 游戏也是如此，还有多少玩家记得新天利 VCD 呢？

当时新天利 VCD 还真有世嘉授权，但游戏却没有获得版权。世嘉也没有料到中国的商人还能这么干，直接将所有的 MD 游戏做成 VCD，卖新天利 VCD 时顺便赠送一套游戏。

在当时两千多一台的价格，也不是普通家庭可以承受的啊！我们只能看看电视广告解解馋。

也正是因为盗版的流行，在中国培养了一批世嘉游戏的忠实粉丝，虽然在当时没有赚到这部分人的钱，但是多年后这些玩家也有不少人购买了世嘉后期正版的产品和游戏的。

世嘉 MD 火爆的游戏我们基本都知道，就是因为当年在 VCD 上面玩过，有一定的情怀。

（没有被盗版的游戏，国内玩不了自然也就火不了了！）

平台原因

对于国内普通玩家来说，红白机和街机是最有机会接触到的。而这些都是情怀啊！

奇怪的是，也有一些街机游戏在国外非常火爆，但是在国内却平淡无奇。像是 CAPCOM 最经典的《龙与地下城》《洛克人》《赤色大地》《恶魔战士》《私立正义学园》《失落的世界》《异形大战铁血战士》《战斗回路》《街头霸王 3.3》《少年街霸》......

哪一款不是一挑十的经典之作，但偏偏无法成为现象级游戏。一句话概括：CPS1 好破解，CPS2 和 CPS2 的破解需要时间。这也就导致这些游戏上架率不高。

没错，一款游戏在国内是否火爆，平台是很大一部分原因。

有意思的是，《拳皇 97》当年在国内的火爆就连 SNK 都始料未及，而这种热情一直延续到如今。要知道，《拳皇 97》在国外没那么火啊！

多年前 SNK 根本不屑国内这点人气，但时过境迁，如今 SNK 的很多游戏都是符合中国人口味而开发的，授权的手游更是不计其数。

《拳皇 97》的火爆，同样是因为平台原因，NEOGEO 及时的破解让《拳皇 97》在游戏厅的占有率极高，几乎是百分之百。这种情况下能不火吗！

另一边，在国外口碑极佳的《罪恶装备》《真人快打》在国内的人气似乎就不那么如意了。甚至提到游戏人物大多数人都不知道，只知道有这款游戏而已。这是什么原因呢？还是平台问题。

我们再举一个最明显例子：《忍者龙剑传》

对于早年的玩家来说，红白机平台的这款游戏就是童年回忆，伴随我们度过无数个欢快的夜晚。但即使如此，国内大部分玩家们对于《忍者龙剑传》其他平台的游戏都知之甚少。

甚至并没有将 SFC、XBOX、NDS、XBOX360、PS3、WiiU 平台的《忍者龙剑传》，和熟悉的红白机几部作品联系在一起，其实这就是主机平台在国内现状导致的。

（童年回忆的延续，却因平台而隔断）

最后，问大家一个问题：《铁拳 7》《街头霸王 V》《灵魂能力 6》《真人快打 11》《死或生 6》《龙珠超宇宙》《拳皇 15》《SNK 女主大乱斗》《VR 战士》《漫画英雄 VS 卡普空 3》，让你花同样的钱买一份，你会选择哪一款呢？

估计大部分玩家会选择《街头霸王 V》或者《拳皇 15》吧！毕竟这两款游戏曾经火遍大江南北，而玩家们之所以对格斗游戏有情怀，这两款游戏功不可没。

可想而知，当年的盗版对游戏未来的发展影响有多大。虽然当年我们玩的是盗版游戏，但是在多年后还是补票了。算是为自己的情怀买单吧！

而其他游戏，我们最多就是网上“云”一下，大概了解一下什么样子就可以了，很难再深入研究。

在游戏禁令期间，我们错过了不少的经典游戏。在最合适的年代没有玩到，从而错失了整个系列。当禁令解开的时候，我们才发现已经落后别人几十年了。

本文来自微信公众号：街机情怀 （ID：JJQH66），作者：我们的街机时代

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。