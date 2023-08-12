普通场景里有哪些值得关注的摄影元素

不知道你是不是也会有这种感觉，经常会觉得身边没有什么值得拍的场景，不论怎么拍都是普普通通的感觉，只有遇到好天气或者出远门时，才有兴趣拿起相机手机好好拍几张。

其实在普通的场景下拍出精彩的照片，更能体会到摄影的乐趣。

今天来为大家介绍几种常见且耐看的摄影元素，利用好这些元素我们在普通的场景里也能拍出好看的照片：

1. 框架结构

框架结构是很常见的场景，不论是窗户、门，还是栅栏、树枝，都可以形成封闭或半封闭的框架。

而框架又可以起到强调、分割的作用，在画面中安排合适的框架，既能让主体更突出，还能增强视觉冲击力，普通的场景可能因为框架的存在就变得有趣了起来；

如果我们善于观察身边的各种元素，就可以发现我们身边有各种各样可供利用的框架结构；

有些普通的元素换个角度拍摄可能就会形成一个天然的框架，可以给画面增彩不少。

2. 有趣的前景

普通的场景在前景的加持下可能就会变得有趣很多，我们在公园拍摄时，一片树叶、一株花草都可以作为前景，让照片整体显得既有生机，又有层次感；

而在街头拍摄时，有趣的广告牌、路标、行人等也都可以作为照片的前景，为照片烘托气氛，提供细节信息。

3. 引导线

引导线是摄影中非常实用的元素，与框架一样，我们身边的场景中也存在着各种各样的引导线：

如透视感很强的建筑体，它们的线条就是很好的引导线，合理安排主体位置能产生很强的视觉冲击力；

除了这些细长的线条外，具有延伸感的物体都可以作为引导线，如宽阔的马路等。

当我们发现拍摄场景很无聊，主体也不够突出的同时，可以试着利用或者创造一些引导线，让照片更有吸引力。

4. 简洁

特别简洁的场景很适合表现有意境的极简照片，也很适合作为拍摄的背景。

很多建筑色彩简洁、结构清晰、横平竖直，很适合极简风格，与天空搭配，就有很强的美感；

一些单独存在的元素，如空旷草地上的大树等也能拍出极简的意境。

普通的场景中就可以找到很多简洁的元素，既适合作为背景与人像搭配，也能在合适的角度、光影中拍出极简大片的感觉。

5. 纹理质感

有纹理质感的元素在合适的角度下能表现出很强的“高级感”，也能增强照片的视觉冲击力。

如粗糙的地面在近距离拍摄下，就会显得很有质感，呈现出夸张的、不同寻常的景象；

一层层的台阶在合适的光线照射下，明暗对比强烈，很有冲击力；

雨中的玻璃上有很多水流、水珠，也能表现出不一样的纹理质感。

除了整体表现外，物体的细节也值得关注，它们的特殊纹理和质感可能就会让照片更有美感。

换个视角观察，我们就会发现身边其实有很多值得记录拍摄的元素，也能找出很多有趣的画面。

本文来自微信公众号：玩点摄影 （ID：wakexiao），作者：AGER

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