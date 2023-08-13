当公司被收购，小众游戏还能做下去吗？

本文来自微信公众号：触乐 （ID：chuappgame），作者：彭楚微

腾讯收购了“Key 社”，但在“Key 社”之外，还有无数海外游戏公司正被国内大厂投资，我们或许可以从中看出大厂海外投资的新方向。

2023 年 7 月 27 日，日本游戏公司 Visual Arts 宣布，其社长马场隆博将要引退，所有股份已经转让给了腾讯，Visual Arts 将会成为腾讯的子公司。

你可能不太熟悉 Visual Arts，但你如果对 Galgame 有所了解，那么你一定听说过 Key。Key 是 Visual Arts 旗下的游戏品牌，创始人包括玩家耳熟能详的麻枝准等著名剧作家，开发过《Kanon》《Air》和《Clannad》这样的著名 Galgame。Galgame 是相对小众的游戏品类，Visual Arts 作为这一游戏品类开发商中的佼佼者，遭遇自然也格外牵动玩家的心弦。

大部分人所关心的问题其实很纯粹也很简单 —— “当 Visual Arts 被收购，Key 的 Galgame 还能做下去吗？”

这种担心也不是杞人忧天。一直以来，“被收购后，游戏公司由于背负太大营收压力而被迫解散”的案例层出不穷。同时，对于大公司来说，将游戏工作室收编、重组，调节自己原本的公司部门也是十分常见的事。

但如今，情况又有了些不同。

新投资策略和新潮流

近些年来，以腾讯、网易为代表的国内大厂和以沙特阿拉伯政府的公共投资基金（PIF）为首的几大投资商正在全球范围内抢夺游戏公司。Visual Arts 被收购，只是腾讯在海外投资战场中的一个小小成果。

在 2023 年 5 月的一次媒体采访中，腾讯集团高级副总裁马晓轶曾表示：“（腾讯）在欧美、日本市场投资了比较多 PC 和主机游戏，希望它们在那个市场取得玩法创新和突破，同时帮助我们（腾讯）在全球市场创造新品类。” 这句话基本可以概括腾讯近 2 年来海外投资的核心逻辑。

根据交银国际研报中的相关数据，以 2005 年腾讯入股韩国游戏公司 Gopets 为起点，至 2023 年 1 月，腾讯在海外共进行了 273 起投资，入股全球 60 余家游戏公司，并购 10 多家全资子公司。这些公司分布于全球 4 大洲，17 个国家和地区，其中包括了赫赫有名的 FromSoftware、育碧、白金。

腾讯近年投资事件和总资金（数据来源：IT 桔子）

腾讯的早期投资风格是一个“存在感极低的股东”。在投资海外游戏公司后，腾讯通常不对游戏开发进行干预，并会给予海外游戏公司充分的自主权。目的是通过给予开发过或正在开发热门游戏的工作室资金，从他们开发的热门游戏中获得分红、代理权等等实质收益。

随着时间推移，腾讯从 2013 年开始将投资重心转移到了手游。Financial Times 的分析报告指出，在 2020 年之前，腾讯的大部分投资仍在中国。在 2020 年之后，腾讯的投资开始转向美国和欧洲，向传统游戏大厂抛出橄榄枝。最近几年，腾讯的投资视野则转移到了单机和主机领域，投资目标也从具备一定规模的公司变成了初创团队和小公司。

这些投资中，有许多已经取得了成功。2022 年上市的《吸血鬼崛起》（V Rising）《战锤 40K：暗潮》（Warhammer 40,000: Darktide）和《无畏契约》（Valorant）都取得了不错的市场成绩，而这些游戏都来自于腾讯控股的海外游戏公司。

尤其值得关注的是，分析报告指出，腾讯在 2013 年以前偏爱早期投资，俗称“财务型投资”，这类投资在当时所有投资中占比为 71%。而到了 2021 年，腾讯战略投资占比达 47%，就算是 2022 年略有下降，也属于历年来的高值 —— 战略投资数的增加，意味着腾讯的投资更倾向于，受投资的游戏厂商是否能够和腾讯协同合同，提供长期的（不限于资金）的价值回馈。

在 2018 年到 2020 年之间，腾讯的海外投资仍以短期财务投资为主。在 2020 年 1 月，腾讯投资了白金工作室后，工作室负责人就曾表示，腾讯曾向他们指出市场上的一些流行趋势，但除此之外没有插手任何事务；而腾讯投入的资金则对他们“有很大帮助”。也有报道指出，白金正在开发的新游戏 ——《Project GG》，就在腾讯投资的帮助下得以扩大了规模。

腾讯在 2019 年入股了德国老牌游戏开发商 Yager，这次投资作为横跨了 2019 年到 2022 年 3 年的项目，同时包含了腾讯的“早期投资”和“战略型投资”两种思路，是值得一提的：

Yager 是德国老牌游戏开发商，成立于 1999 年。2012 年凭借射击游戏《特殊行动：一线生机》（Spec Ops: The Line）被大众所熟知。目前工作室拥有约 140 名员工，2020 年曾经被德国电脑游戏大奖选为“最佳工作室”。

根据媒体报道，在 2017 年的《Dreadnought》推出之后，Yager 一度陷入财务困境，在与一些投资机构进行了交流后，他们意识到自己需要一个游戏行业的合作伙伴。

与此同时，Yager 打算开发一款免费的科幻战术竞技游戏《The Cycle: Frontier》。将把 PvE 和 PvP 内容囊括在一起 —— 这种玩法在如今可能算不上新颖，但在那个时候确实是足够吸引眼球的。后来，在 2019 年 8 月 9 日的游戏测试中，Yager 敏锐地察觉到这个类型的玩法已经过时，对游戏版本进行紧急修改，后来，游戏改成了类似《逃离塔科夫》式的玩法，随后大受玩家欢迎。

这一玩法引起了腾讯的关注。在接洽后，Yager 发觉到了腾讯在手游、F2P 领域时的优势后，于 2020 年接受了腾讯的投资。根据游戏公司 CEO Timo 在一次采访中透露的细节，在资金之外，腾讯还为 Yager 带来了这些领域的专业知识。

双方决定先从少数股权开始合作。2020 年 9 月，《The Cycle: Frontier》开启了抢先体验，Yager 根据收到的反馈，对游戏进行了调整 —— 这也需要更大的投入。最终，在 2021 年 6 月，腾讯收购 Yager 大部分股权，追投成为控股股东。

这是一个标准的海外游戏公司收购案例：腾讯为资金不足的开发商提供资金和建议，不对游戏开发本身进行干涉，也没有干预游戏的发行。

在这个案例中，Yager 作为拥有制作优秀游戏的经验的海外公司，在和腾讯的合作中获益良多：它获得了游戏运营相关的经验和资金，之后，Yager 将在腾讯的支持下继续开发未知的新作。

从中，我们可以看到腾讯投资的金融模型：短期内，作为财务投资，将有创造力的团队从经费束缚中解脱出来，给予对方独立性和自主性，通过收购研发中的“金凤凰”，增加其工作室出“爆款”的概率，从而获利。在中长期范围内，则通过协同合作，来获得更多的经验和技术，从而强化自身的研发能力。

腾讯海外投资新方向

近几年，随着全球市场环境的变化，市场对内容的要求逐渐提高，腾讯一边需要更多爆款来刺激国内的游戏市场，另外一边也在加强自身的研发能力。结果是，腾讯与它所投资的海外游戏工作室的合作正越来越紧密。

2021 年 5 月和 2022 年 11 月，腾讯曾两度投资绿美迪娱乐（Remedy Entertainment），该公司曾经以制作“马克思・佩恩”系列游戏而知名，旗下还有《心灵杀手》《控制》等作品。

这个投资案例也反映出腾讯投资思路的改变：选择投资小众赛道上研发能力强悍的游戏工作室，与其合作开发新的 IP。值得一提的是，在这次投资中，腾讯没有收购绿美迪娱乐和它的 IP—— 这意味着绿美迪娱乐将继续持有新作的自有知识产权 —— 而是尝试和它合作开发一款免费多人合作射击游戏《代号：先锋》（Codename Vanguard）。腾讯与 Remedy 签署了一项全球开发、授权和发行协议，《代号：先锋》将会是 Remedy 的原创 IP，游戏采用虚幻引擎开发，免费向玩家开放，主要面向 PC 和主机平台，腾讯则负责开发手机版本。

在这次投资中，腾讯选择有 3A 大作开发能力的海外小众赛道游戏团队，投资的目的不是要求获得对方的 IP 授权，而选择与其合作，开发 3A 游戏，然后推出自己的国内团队开发手机版本。

2022 年 12 月 19 日，由腾讯的 Level Infinite 和育碧合作发行的手游《刺客信条：JADE》在外服开启了 Alpha 限时测试，2023 年 8 月 3 日，又在海外进行了一次新的内测。这款 IP 游戏的上线，是腾讯近年来和海外游戏公司加强合作的又一个典型案例。

这种做法也给腾讯带来的巨大的海外游戏市场收益。根据交银国际提供的数据，在 2023 年第一季度，腾讯的海外游戏市场从研发到发行，排除汇率影响后，收入同比增加了 18%。

腾讯海外投资的成果正不断显现（数据来源：交银国际）

从数据中，我们能看出这一季度腾讯的海外收入主要来自于《胜利女神：妮姬》。腾讯在去年 12 月投资了《胜利女神：妮姬》游戏研发商 Shift Up 的 20% 股权，这是腾讯在 2022 年最重大的游戏公司投资之一。

但另一件有趣的事是，Supercell 的收入却没能为腾讯这一季度的营收提供正向数据。腾讯在 2016 年花了约 86 亿美元买下了 Supercell 84.3% 的股份。根据 2023 年 2 月 15 日发布的 Supercell 的年度总结《The Next Chapter of Supercell》，Supercell 收入端为 17.7 亿欧元，较上年减少 6%。利润略低于预期。

此次腾讯对 Visual Arts 的投资的原因，便深受《胜利女神：妮姬》案例的影响，Key 作为二次元美少女游戏的老牌开发商，十分具有潜力，同时也已经有了自己的成熟产品。

这要从 Key 旗下的那款手游《绯染天空》（Heaven Burns Red）说起。虽然对于玩家来说，Key 更有名的作品可能是 Galgame，但对于腾讯来说，由 Key 和 Wright 合作开发的手游《绯染天空》可能是收购这家公司的最大原因。

《绯染天空》的营收一度超过《胜利女神：妮姬》，这可能是前者引来腾讯投资的主要原因

《绯染天空》是 2022 年 2 月 10 日上线的一款二次元美少女类的角色扮演游戏，根据 Sensor Tower 提供的数据，在 2022 年 2 月到 2023 年 1 月的一年中，《绯染天空》的游戏收入达到了 2 亿多美元，这个数据超越了之前由腾讯发行的《胜利女神：妮姬》。

在这个成绩面前，腾讯收购 Visual Arts 连同《绯染天空》的举动是十分合理的。对玩家来说，根据腾讯的“共生”理念。此次对 Visual Arts 的收购，并不会影响 Key 的未来，甚至双方还可能产生进一步合作。

唯一可能不尽如人意的，是在之后 Key 旗下的作品大概和成人相关的限制级内容无关，因为在收购过程中，腾讯并没有购入成人相关的内容，Key 本身也将和这部分内容割席。

对于腾讯而言，这可能是对二次元、美少女手游的一次更近距离的布局，虽然到目前为止这种布局可能还局限在“拿下爆款产品 IP”上，但在之后，腾讯也许会经由美少女游戏开发经验丰富的 Key，继续涉足相关赛道。

在国外论坛 Reddit 上，一名美国玩家对于 Key 被腾讯收购后的反应很能代表腾讯在玩家心中的印象。他说：“腾讯什么时候给《绯染天空》做海外本地化？我想要玩上英文版的游戏。”

不会停歇

在腾讯的这种海外投资战略下，我们得以看见当游戏公司被收购后的另外一种可能：收购者在不干涉游戏公司整体运营的基础上，提供资金；游戏公司得到了充足的资金，能够以相对宽松的环境开发游戏。这些游戏可能会是“爆款”，也可能会默默无闻，但对于大厂们来说，这是它们甘心承受的风险。

当然，这其中存在一个问题：游戏易得，“爆款”难求。目前，腾讯海外投资的成果也在初步显现。网易近些年来投资、收购的游戏公司开发的游戏，则估计要到 2025 年才会进入市场。其中是否会有下一个爆款，还得观望。

投资并购在海外游戏圈愈来愈频繁地上演。马晓轶曾在游戏媒体 Gamebeat 对他的一次采访中说过：“游戏制作十分烧钱，以腾讯为例，需要 1 至 3 亿美元的资金保证游戏的高质量产出，小型工作室要想制作高质量游戏，更是需要资金支持。同时，手游现已达到 3A 水平，开发优质手游同样不便宜。这种情况下，为了缓解资金压力，收购便成为了行业选择。”

在如今全球市场环境下，游戏收购可能会成为愈发普遍的现象。“想制作优秀的、有创意的、高质量的游戏，开发成本可能高达 1 亿、2 亿或 3 亿美元，小型工作室承担不起这种风险，他们需要大公司、大平台的支持，这就是为什么会有这么多的收购。其实收购的结果很明显，更多高质量的游戏将被推出，这对玩家来说是件好事。”

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