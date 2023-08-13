想拍出好看的天空，多关注这几个元素

你有多久没好好抬头看看天空了？

夏天的天空有种特别的感觉，通透、纯净，同时也很容易出片。

出门拍照时，不妨多抬头看看天空，用这几种技巧记录夏天：

1. 天空搭配建筑

夏天通透清澈的天空很适合作为背景，也很适合与建筑搭配。

碰上晴朗的天气，几栋建筑加上天空，就是一幅好看的极简照片；

置身建筑下，用仰拍的角度搭配天空，也能产生不错的画面；

在室内，可以透过窗户拍摄天空，结合框架构图，也很有意境。

2. 天空搭配植物

夏天植物茂盛，生机迸发，也很适合与天空搭配。

遇到路边低矮的花草，我们可以将镜头放低，搭配天空拍摄，不一样的视角会带来不一样的感觉；

夏日的向日葵特别适合与天空搭配拍摄，黄色的花盘与蓝色的天空组成互补色，非常耐看；

树木的绿色与天空的蓝色能给人静谧的感觉，搭配在一起也能组成不错的场景。

3. 云

天空中的云也是不可错过的景色，在夏日天空的映衬下，云朵显得格外纯洁。

户外河边，水天一色，云朵漂浮在空中，也游荡在水中，云朵的存在让对称画面更有动感；

偶尔遇到大片厚厚的云出现在天边，一定不要错过，将镜头拉近一些，搭配建筑、植物、人像等都能拍出很有夏日氛围的照片；

在拍云时，我们还可以利用身边的小道具，如用镜子反射画面，云朵的出现一下子让照片浪漫了许多。

4. 拍摄时间

如果想要记录天空的蓝色，可以选择在下午的 4 点至 6 点左右进行拍摄，此时户外光照还比较充足，天空的蓝色也比较纯净；

在日出和日落时分，天空会出现蓝色-金黄色-橙红-蓝紫的转变，每隔几分钟都会呈现不一样的色彩，此时也是拍摄人像和夜景的好时机，天空最多彩的景象都集中在这段时间里，如果运气好，还可能会碰上壮观的晚霞；

夏天的天空不仅白天好看，晚上也同样好看，夏天的夜空很适合观测星星，特别是在远离市中心的地方，一场雨过后，在没有月光干扰时，可以看到大片的星星；

通过相机的高感长曝还能捕捉到更多星体，如果观测地点足够好，肉眼可见银河。

本文来自微信公众号：玩点摄影 （ID：wakexiao），作者：AGER

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