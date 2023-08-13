虾衣花，枝条上长着几只鲜活大虾

立秋竟然已经过了，时间真是不知不觉中从指缝间溜掉。可能是最近这段时间广东实在太热了吧，热得只想吹着空调睡大觉，根本没来得及留意。毕竟在中山这个热带城市，真正入秋得等到 11 月。

趁着夏日绵绵长，太阳依旧炙烤着大地，那就干脆写个比较应景的植物，一种看起来被烤熟的花 —— 虾衣花。

虾衣花，是爵床科爵床属的多分枝草本，但虽说是草本，它却常常长成灌木的样子。都不用我说，你看它的样子就知道这名字怎么来的了。

不过这名字也不是我们发明的，因为它来自遥远的墨西哥，英文俗名 Mexican shrimp plant 就已经叫墨西哥虾草了。所以形象这种东西，大家还是看得出来的。

而自从它进入中国以后，特别喜欢讲究意头的我们，为了表达对虾衣花的喜爱，就不断地给它取新的外号。比如把瑞兽麒麟的名字用在它身上，叫麒麟吐珠。但麒麟谁也没见过，还是虾好点，起码能吃。

虾衣花如鲜红大虾一般的花序

虾衣花的外形十分独特，一串串紧密的顶生穗状花序，配上砖红的色彩，活脱脱就像是披着一层层鲜艳的虾壳。就连顶部稍微弯曲的样子，都显得特别传神。

与前几天讲过的地涌金莲类似，虾衣花吸引我们的这些虾壳，在植物学上被称为苞片。它的这些卵状心形并且呈覆瓦状排列的苞片实际上是一种变态叶，而非真正的花瓣。

新鲜出炉未成熟变红的黄绿色苞片

当然，这些苞片并非生来就长得像虾壳，而是像大虾变熟一样，有一个变化的过程。由于受叶绿素的影响，初生的它们是黄绿色的，此后叶绿素含量逐渐减少，花青素类的物质逐渐增加，最后才呈现出吸引我们看到的这个样子。

植物世界就是如此，大家都要想方设法赢得关注，否则将被淘汰，而这种淘汰还是致命的。除了负责招蜂引蝶吸引昆虫和鸟类之外，这些苞片还承担着保护娇嫩的花朵不受伤害的重任。

虾衣花真正的白色花朵

因为虾衣花真正的花特别小、特别嫩。呐，就单生在苞腋那儿，白色的就是。它的花并不起眼，只有等到从苞片内开出以后，才能看清它细长细长的形状，就像是从龙虾壳里长出的白花花的四肢。

它的花冠筒窄钟形，冠檐呈二唇形。上唇直立，全缘或微缺成 2 裂，下唇则 3 浅裂，上面有一些红色的糠秕状斑点。两唇之间，是长长伸出的 1 枚花柱，以及 2 枚更显著的雄蕊。

花冠筒窄钟形，冠檐呈二唇形

这个花也是前面说到麒麟吐珠中所谓的白色明珠，而麒麟当然就是指满是苞片的虾壳了。

哦对了，由于虾衣花的苞片数量特别多，质地较为柔软，还重叠在一起，导致整个花序总是在末尾呈现出成串下垂的姿态，所以又叫它狐尾木。

像是若干只鲜活的大虾跳跃在翠绿色的枝叶上

作为原产墨西哥的一种典型热带花卉，北方的朋友想要看到它基本得在植物园或者温室内了。至于南方则可以常年花开不断，没办法，太热了，熟得快。

远远看去，就像是若干只鲜活的大虾跳跃在翠绿色的枝叶上，只可惜吃不上。

本文来自微信公众号：村里拾花 （ID：cunlishihua），作者：WingJyunGu

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