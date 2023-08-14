吉利银河 E8 车型内饰谍照曝光，配贯穿式三联屏 + 半辐式方向盘

IT之家 8 月 14 日消息，前段时间IT之家报道了微博摄影师 @加油伟 放出了吉利银河 E8“路试谍照”的消息，今日又有微博博主 @闲・传车 放出了该车测试车的内饰谍照。

据称，这也是该车内饰首次曝光。整体来看，座舱内从左侧延伸到右侧的贯穿式三联屏具备一定的视觉效果，但暂时不能判断其内置屏幕的数量。

另一值得注意的特征则是该车的半辐式方向盘。目前已经有智己 LS7、特斯拉 Model S 等车型采用这种方向盘结构，预计吉利银河 E8 量产之后大概率也会沿用下去。不过，这种方向盘由于涉及到线控转向等对安全性要求更高的技术，坊间对这种设计也是褒贬不一。

其他方面，可以看到测试车采用了类似青绿色的座椅和中控台设计，但中控台上半部分覆盖了一层布，起到伪装作用。

从之前被拍到的测试车外观来看，新车采用了当下流行的轿跑车设计风格，包括溜背式车身，前脸采用了涟漪美学设计风格，前大灯组呈现上扬气势。此外，吉利银河 E8 车顶将提供隐藏式的激光雷达，整车风阻系数低至 0.19Cd。

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