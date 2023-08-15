马斯克被曝捐资 1000 万美元，资助生育和人口研究项目

8 月 15 日消息，采访知情人士和获得的公开信息显示，特斯拉首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk）旗下基金会于 2021 年向得克萨斯大学奥斯汀分校捐赠了 1000 万美元，用于支持一项新的生育和人口研究项目。

多年来，马斯克曾在许多场合直言不讳地谈论人口崩溃的危险。事实证明，这位亿万富翁并非总是“光说不练”。

马斯克基金会的税务文件显示，该基金会在 2021 年向得克萨斯大学奥斯汀分校捐赠了 1000 万美元资金，用于“支持人口研究项目”，这是该基金会有史以来最高额度的捐款之一，也是对高等教育最多的捐款之一。

通过采访十几位人口统计学家，并查阅几份学术文件发现，马斯克的捐款与得克萨斯大学奥斯汀分校致力于人口研究的新跨学科研究小组“人口福利倡议”(Population Wellbeing Initiative，简称 PWI) 有关。

马斯克及其基金会代表没有回应置评请求。

PWI 是得克萨斯大学经济系和该校人口研究中心 (PRC) 联合推出的项目，聘请了多位经济学家、社会学家、哲学家和人口学家参与其中。

这个项目由得克萨斯大学经济学助理教授迪恩・斯皮尔斯 (Dean Spears) 负责，罗格斯大学教员马克・布多尔夫森 (Mark Budolfson) 被任命为副主管和“哲学协调员”。他们一起在同行评议期刊上发表了关于功利主义、生育和气候变化的文章。两人还发表了关于有效利他主义的研究报告，这种慈善哲学在包括马斯克在内的硅谷亿万富翁中十分流行。

斯皮尔斯拒绝就此事发表评论，并将问题转给了大学负责公关事务的人员。布多尔夫森没有回复电子邮件置评请求。

人口崩溃的恐惧

至少有 10 个孩子的马斯克认为，联合国有关人口增长的预测“完全是胡说八道”。他支持剥夺无子女者的公民权，并赞扬生育的好处。在 2021 年，也就是他捐款的那一年，马斯克称人口崩溃“可能是人类文明未来面对的最大风险”。

在 PWI 项目的 20 多份研究报告中，有些呼应了马斯克的观点。有几份文件关注生育率下降的问题，包括 2021 年的一份白皮书。另一些则属于所谓的“长期主义”，这是有效利他主义的一个分支，专注于防止可能导致文明崩溃的事情。其中一篇论文认为，由于生育率下降，人类可能“灭绝”。当然，也有关于其他主题的论文，比如动物福利。

目前，外界还不清楚马斯克希望通过向得州大学捐款实现什么目标。马斯克在去年 10 月斥资 440 亿美元收购了改名 X 的推特，他在该平台上拥有约 1.53 亿粉丝。

罗格斯大学公共卫生学院教授劳拉・林德伯格 (Laura Lindberg) 说：“马斯克在推特上的影响力很大。最终，其影响力甚至可能比学术期刊上发表的论文更大。” 林德伯格参加了 PWI 去年 10 月举办的、为期两天的生育会议。

据科罗拉多大学博尔德分校的博士后学者、人口统计学家莱斯利・鲁特（Leslie Root）和另外两名与会者介绍，10 月份的 PWI 会议获得了马斯克资助。鲁特说，PWI 并没有向应邀从全美各地飞来的学者透露马斯克的参与。

鲁特并不支持马斯克在生育问题上的观点。他说，当许多与会者得知这位世界首富是此次活动的幕后推手时，都感到非常惊讶。

多位学术研究人员表示，尽管他们对马斯克与该研究的联系表示不舒服，但他们并不怀疑 PWI 工作人员或整个生育研究的可靠性。

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