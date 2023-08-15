海湾国家抢购英伟达芯片：阿联酋和沙特发力人工智能

北京时间 8 月 15 日早间消息，据报道，沙特阿拉伯和阿联酋都在争相购买数千个高性能英伟达芯片，加入全球人工智能军备竞赛，令这种硅谷最热门的商品更加供不应求。

这两个海湾国家都公开了他们希望成为人工智能领导者的目标，希望将此作为刺激经济发展的手段。但也有人担心，这两个国家的专制领导者可能滥用这项技术。

据知情人士透露，沙特阿拉伯至少已经通过阿卜杜拉国王科技大学购买了 3000 个英伟达 H100 芯片。按照英伟达 CEO 黄仁勋的说法，这种单价达到 4 万美元的芯片是“全世界首款专门针对生成式人工智能设计的电脑芯片”。

与此同时，阿联酋也已经确保其能够获取数千个英伟达芯片，并且在阿布扎比马斯达尔城的国有科技创新学院，开发了自己的开源大语言模型 Falcon。

“阿联酋已经做出决定，他们希望拥有和控制自己的计算能力和计算人才，并拥有自己的平台。”熟悉阿布扎比情况的知情人士说，“关键在于，他们拥有足够的资本，他们拥有能源，而且能够吸引全球一流人才。”

正当全球顶尖科技公司争相采购这种稀缺的人工智能芯片时，这两个海湾国家也通过国有集团购买了大量英伟达芯片。

OpenAI 和谷歌等美国公司拥有最先进的大语言模型，他们同时也是英伟达 H100 和 A100 芯片的主要买家。

多位接近英伟达及其代工合作伙伴台积电的知情人士透露，该公司 2023 年的 H100 芯片全球出货量约为 55 万个。但英伟达拒绝对此置评。

知情人士表示，到 2023 年底，阿卜杜拉国王科技大学将获得 3000 个这种芯片，总价值约 1.2 亿美元。

相比而言，估算显示，OpenAI 只用了一个多月，使用 1024 个 A100 芯片，就训练了先进的 GPT-3 模型。A100 是英伟达的上一代芯片，性能不及 H100。

据知情人士透露，这所沙特阿拉伯大学还拥有至少 200 个 A100 芯片，他们正在开发名为 Shaheen III 的超级计算机，并将于今年投入运行。这台机器将采用 700 个英伟达 Grace Hoppers 超级芯片，这是一种专为顶尖人工智能应用设计的芯片。

知情人士表示，阿卜杜拉国王科技大学还将使用这些芯片开发自己的大语言模型。与 OpenAI 的 GPT-4 类似，这种软件能够生成足以与人类媲美的文本、图像和代码。

阿联酋早在 2017 年就成为首个组建人工智能部的国家，而且还出台了《生成式人工智能指导意见》，以此落实该国政府的计划，“加强作为科技和人工智能领域全球先锋的地位”，并“通过监管框架限制对人工智能的敷面使用”。

阿联酋的 Falcon 模型目前可以在网上免费使用，它使用 384 个 A100 芯片，用时 2 个月训练完成。

一位领先的人工智能和大语言模型专家说：“考虑他们所使用的资源，这个模型令我感到惊艳。一段时间以来，它都是开源领域最优秀的模型之一。”

Marc Andreessen 等风险投资家也对此印象深刻。一位阿联酋主权财富投资者表示，安德森曾与该团队取得联系。但安德森的发言人拒绝对此置评。

据熟悉阿联酋政策的知情人士透露，阿联酋政府已经采购了一批新的英伟达芯片，希望为更多与大语言模型相关的应用和云服务做好准备。

西方人工智能领导者和人权专家担心，这两个国家开发的软件可能缺乏大型科技公司那样的道德保障和安全功能。

民主和科技中心欧洲办事处主任 Iverna McGowan 表示：“结合人工智能的歧视性影响以及在非法监视方面的强大力量，我们对此颇为担忧。”

在去年能源价格飙升后，石油美元带来的意外之财提振了沙特阿拉伯和阿联酋的经济。这两个国家都拥有全球规模最大、最活跃的主权投资基金。

据两位不肯公开身份的欧洲人工智能公司 CEO 透露，海湾国家的附属基金最近还与西方人工智能创业公司取得联系，希望用计算资源换取代码和大语言模型的专业技术。

“为了直接利用我们的人才，他们开出了很高的价格和数据资源。”其中一位高管说。

OpenAI CEO Sam Altman 今年 6 月曾在访问阿布扎比时，称赞该国认识到人工智能的重要性，拥有远见卓识。他在阿布扎比金融区的问答活动上说，海湾地区可以在围绕这一新兴技术及其监管展开的“全球对话中发挥核心作用”。

“在人工智能还没有这么引人关注的时候，阿布扎比就开始讨论这项技术了。”他说，“现在，大家都身处人工智能浪潮，我们对此深感兴奋。但在大家认为人工智能无法实现的时候，有些人就在谈论这项技术，我对他们深表感谢。”

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