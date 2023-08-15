联发科本月底将发放 2023 上半年员工分红，推算平均为 53.5 万元新台币

IT之家 8 月 15 日消息，据台媒《经济日报》报道，联发科将于 8 月底发放上半年员工分红，外界依照其上半年获利表现推算，这次员工分红总额约去年下半年的三分之二，以可参与分红员工数 1.4 万人估算，平均每人可分得金额为 53.5 万元新台币（IT之家备注：当前约 12.1 万元人民币），约是去年下半年分红的 66 折。

联发科的员工分红与公司的盈利挂钩，以提拨税前盈余约两成发放。每年分为上、下半年两次发放，时间点分别是每年 2 月与 8 月，上半年分红于同年 8 月发放，下半年分红则于隔年 2 月发放。

根据联发科最新年报，到今年 2 月底为止，联发科总员工数近 2.2 万人。该公司员工分布海内外，平均服务年资 5.7 年，外界估计，可参与这次上半年分红的员工数约 1.4 万人。

联发科去年下半年税前盈余 566.53 亿元新台币，提拨分红金额以其中二成计算，约 113.3 亿元新台币，而今年上半税前盈余为 374.73 亿元新台币，分红近 75 亿元新台币，等于去年下半年的 66.1 ％。

如果以联发科去年上半年税前盈余 789.07 亿元新台币，提拨员工分红金额约 157.81 亿元新台币计算，今年上半年分红总额与去年上半年相比，大约是打 47 折。

由于事涉员工薪酬机密，联发科一向不评论外界推算的分红金额。外界认为，由于参与员工分红者还包括公司的中高层主管，所以光是看员工分红金额平均数，无法确实获知个别员工分配到的金额，这牵涉到所属部门、职等、绩效等变数。

受到半导体市况低迷影响，联发科今年累计前七月合并营收 2,255.5 亿元新台币，年减 33.5％。联发科估计，本季营收落在 1,021 亿至 1,089 亿元新台币之间，约季增 4％至 11％。

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