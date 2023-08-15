极氪任命前华为研发主管姜军出任副总裁，负责智能座舱相关业务

IT之家 8 月 15 日消息，极氪智能科技日前公布人事任命，姜军出任极氪智能科技副总裁，负责智能座舱相关业务。

资料显示，姜军在行业深耕多年，曾历任华为研发主管、项目群总监、自动驾驶产品线核心团队负责人，主导核心业务从 0 到 1 的量产研发，对智能化产品的研发基础设施、软硬件架构、工具链体系、大数据、云服务等业务领域具备丰富的量产经验。

极氪方面表示，姜军的任命是极氪在智能进化领域做出的最新布署，预示着极氪智能研发体系即将进入发展新阶段。

IT之家注意到，今年 3 月份雷峰网就报道称，极氪汽车智能化团队发生变动，负责智能座舱的副总裁张松将离职，目前张松还在组织架构中，而接管张松团队的人或为入职 3 个月的座舱部门 COO 姜军。

2022 年 1 月，极氪开始大规模投入智能化，宣布成立智能研发中心，组建自己的智能座舱团队。其中，由张松出任极氪智能化副总裁，全面负责极氪的智能化、整车 OTA 及智能座舱。

至于张松离职原因，一位内部员工透露，“任职不到两年，张松的离开或许是因为去年立下的军令状没实现。军令状就是让极氪 001 ZEEKR OS 完成 4.0 版本升级且市场反馈良好，但实际上市场反馈并不好。”

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