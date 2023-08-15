三星 XR 头显参数曝光：Exynos 2200 SoC 配 Micro-OLED 屏幕

IT之家 8 月 15 日消息，上个月有消息称，三星原计划在 2024 年 2 月推出一款 XR 头戴设备，但由于苹果 Vision Pro 给到的压力太大，三星决定重新审视这款产品的规格和设计，并将发布时间推迟 3-6 个月。

根据 VR 陀螺公布的三星 XR HMD 原型机信息可知，这款头显是三星与苹果 Vision Pro 竞争的基础，它搭载了融合 AMD RDNA2 技术的 Exynos 2200 SoC，搭配 Micro-OLED 屏幕，采用 Pancake 折叠光路设计。

此外，这款原型机还配备了双 RGB 摄像头，支持 Inside Out 跟踪，支持人眼 + 手部追踪输入（无手柄），配备后置电池。

上个月，韩国媒体 SBS Biz 称，三星最初计划在明年年初开始其 XR 头戴设备的量产，但在了解到苹果 Vision Pro 的规格后，三星认为需要对其 XR 头戴设备进行全面的调整，以提高竞争力。苹果 Vision Pro 集成了 VR 和 AR 功能，将于明年早些时候上市。

不过IT之家注意到，苹果也并非一帆风顺，目前 Vision Pro 正面临着生产问题，导致苹果将其首月销售目标从 100 万台降低到了 10 万台，而且苹果 Vision Pro 只有通过预约才能购买。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。