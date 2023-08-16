《英雄联盟》13.16 版更新：投降系统改进，新玉剑传说皮肤上线

IT之家 8 月 16 日消息，《英雄联盟》将在 8 月 17 日凌晨 1 点开始全区停机维护，更新 13.16 版本。

官方表示，这个版本的改动内容相当多，先说【召唤师峡谷】吧，《英雄联盟》团队对纳亚菲利进行了一些跟进调整，让萨科的魔盒没那么有魔力 (和让人头大)，对众多英雄进行了相当多的增强，并对某个人人都爱的虚空老爹进行了一次品质级改动。再说【斗魂竞技场】，有 44 条改动，大部分改动都是在加强那些在【斗魂竞技场】中需要帮助的英雄，同时也处理了一些过于强力的英雄 / 强化符文 / 装备。这个版本还有新一批【玉剑传说】皮肤翩然降临，并且神话商店也迎来了一次轮换。

此外，《英雄联盟》改进了投降系统：

●将不再透露发起投降投票的那个玩家的名称。

●发起一次投降投票后，发起投降投票的那个玩家在 6 分钟内无法再次发起另一次投票。请注意，发起投降投票的团队冷却时间依然是 3 分钟，并且优先于个人的投降冷却时间。

●当一次投票已无法通过时，投降投票将自动结束，并且不再保持开放状态等待玩家投票。

●投降框文本已更新，来反映正在进行的投降的类型：投降、挂机投降或重开。

IT 之家附英雄联盟新玉剑传说皮肤：

玉剑传说 翼剑仙

玉剑传说 舞龙卫

玉剑传说 琴仙子

玉剑传说 星仙子

玉剑传说 无劫

玉剑传说 神机花火

至臻 玉剑传说 琴仙子

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