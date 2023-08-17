动物器官移植人体再进一步，猪肾在脑死亡患者体内撑过 1 个月

8 月 17 日消息，美国纽约大学朗格尼健康中心周三宣布，移植到一名脑死亡患者体内的猪肾已经正常工作了 1 个多月，医生们希望将来可以通过此类手术挽救更多病人的生命。

研究人员说，这项实验标志着，经过基因改造的猪肾在人体中运行了更长时间。据悉，参与实验的患者已经脑死亡，只能“依靠呼吸机维持心脏跳动”。这项实验手术获得了患者家人的同意，并将身体捐赠给科学研究。

纽约大学朗格尼移植研究所主任罗伯特・蒙哥马利博士（Robert Montgomery）于 7 月 14 日主导了这项手术，他在声明中说：“这项工作表明，只需要进行一次基因改造，不需要实验性药物或其他设备，猪肾脏就可以取代人类肾脏的功能至少 32 天，而不会出现排异反应。”

过去，将动物器官移植到人体内引发的排斥问题往往会导致手术失败，主要是因为人的免疫系统会主动攻击外来组织。然而，现在科学家们正在使用基因改造技术让这些器官更好地与人体相匹配。

例如，去年美国马里兰大学的外科医生将一颗经过基因改造的猪心脏移植到一名垂死患者体内，创造了历史。在器官衰竭之前，这名患者活了两个多月，原因尚不完全清楚，但这为未来的尝试提供了借鉴。

在最新的案例中，研究人员将对猪肾脏的表现进行第二个月追踪。

美国阿拉巴马大学伯明翰分校也报告了另一例异种移植成功。在周三发表在《美国医学会外科杂志》(JAMA Surgery) 上的一项研究中，由该校移植外科医生杰米・洛克博士 (Jayme Locke) 领导的研究人员发现，将猪肾脏移植到一名脑死亡患者体内后，其肾脏功能维持了 7 天时间。

研究人员指出：“由于我们的研究只代表了个例，所以研究结果只具有有限的推广性。”但他们补充说，这项研究“展示了异种移植作为一种可行的潜在解决方案，可以解决每年导致数千人死亡的器官短缺危机”。

根据器官获取和移植网络（Organ Procurement and Transplantation Network）的数据，目前美国有超过 10 万人在等待各种类型的器官移植。但相比之下，器官捐赠的数量相对较少。数据显示，今年 1 月至 7 月，美国共进行了 27169 例移植手术。

考虑到猪肾将来可能有助于缓解可移植器官严重短缺的问题，来自纽约州北部 57 岁的莫里斯・米勒 (Maurice Miller) 的家人决定捐献其遗体，用于纽约大学研究小组进行的猪肾移植实验。

他的妹妹玛丽・米勒-达菲（Mary Miller-Duffy）：“我对此感到十分纠结，但他生前就喜欢帮助别人，我想这是我哥哥想要的。所以，我把他的遗体捐献了出去。他将会出现在医学书籍中，而且他将永远活着。”

两年前，纽约大学的研究小组首次将猪肾脏移植到人体内，并没有立即出现排异反应。当时，哥伦比亚广播公司新闻首席医疗记者乔恩・拉普克（Jon LaPook）对蒙哥马利进行了独家采访。

谈到手术时，蒙哥马利回忆称：“肾脏变成了美丽的粉红色，尿液立即开始从输尿管流出。我们沉浸在眼前的景象中，几分钟内都鸦雀无声。我们正在接受正在看到的东西，这真是令人难以置信。这是一个立即开始运转的肾脏。”

蒙哥马利还表示，希望这项研究意味着“再也没有人需要因等待移植器官而死去”。他说：“我认为，这项技术最终会完善到可以替代人体器官的程度。我对此充满希望。”

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