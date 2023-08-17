半年周期内违规 8 次停用 1 年，斯宾塞回应 Xbox 执法新规

IT之家 8 月 17 日消息，微软日前修订了 Xbox 执法打击系统，其中一项颇受争议的调整就是，违规 8 次将停用账号 365 天。

IT之家在此附上 Xbox 新规的调整情况如下，以 6 个月为自然周期，如果在该周期内出现多次违规，处罚结果如下：

违规 1 次，停用账号 1 天；

违规 2 次，停用账号 1 天；

违规 3 次，停用账号 3 天；

违规 4 次，停用账号 7 天；

违规 5 次，停用账号 14 天；

违规 6 次，停用账号 21 天；

违规 7 次，停用账号 60 天；

违规 8 次，停用账号 365 天。

不过新规也根据情节严重情况，部分违规行为会计 2 次或者 3 次：

辱骂或者不当行为，计 1 次违规

作弊行为，计 1 次违规

性骚扰等不当行为，计 2 次违规

骚扰或欺凌等行为，计 2 次违规

仇恨言论，计 3 次违规

IGN 执行编辑 Ryan McCaffrey 表达了他的担忧，认为 8 次违规就停用 365 天，这个处罚过于严厉。

斯宾塞随后回应称：

感谢你的反馈。执法系统的设计初衷是服务于玩家，为遵守规则的玩家创造良好的游戏环境。违规计数是按照严重程度划分的，如果情节严重会触发多次计数。 我们非常注重媒体和玩家的反馈，并不断调整我们的执法系统。 我们发布的透明度报告可以让人们看到我们的进展以及系统的运作方式。这是一个重要的话题。

相关阅读：

《Xbox 修订执法打击系统：提高透明度、细化处罚条款》

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。