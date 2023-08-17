越南，跑出一个新造车巨星

首富都有造车梦

作者｜楚门

越南首富范日旺，最近笑出声了。

事情要从 VinFast 登陆美股说起，周二，头顶越南首家造车新势力的光环，VinFast 在纳斯达克成功敲钟，开盘价 22 美元，随后一路暴涨，当天大涨 254.64%，盘中一度达到了 38.78 美元的高点。

上市当天，以每股 37.06 美元的高价收盘，市值高达 860 亿美元。

超越蔚来和理想的总和，甚至还超过了奔驰、福特、通用等欧美老牌车企，一跃成为世界第五大市值车企，这让范日旺的身价一夜暴增 400 亿美元。

上市后的第二天，VinFast 的市值有所回落，但也达到了 700 亿美元。

来源：Yahoo Finance

VinFast 成立于 2017 年，是范日旺旗下 Vingroup 集团成员之一，既是越南首个自主汽车品牌，也是越南第一家电动汽车制造商。

在和特殊目的收购公司（SPAC）Black Spade Acquisition Co.（黑桃资本）合并上市后，VinFast 成为了第一家在美国上市的越南车企，也是首家在美国上市的越南公司。

世间悲欢并不相通，就在前不久，美国不少新造车进入破产流程，这些破产的企业，大多也经历过辉煌时刻，比如市值暴涨、创始人身价暴增等等。

作为越南汽车的独苗，VinFast 能摆脱新造车上市即巅峰的魔咒吗？

01 、赌王之子入局

VinFast 的 IPO 之路并不顺利，早在去年四月就宣布计划在美上市，当时计划融资 20 亿美元，估值达到了 600 亿美元。

因供应链紧张影响到了 VinFast 工厂的生产，范日旺改口称，因市场充满了不确定性，“如果有必要，会把 IPO 推迟到明年（2023 年）。

来源：VinFast

而且随着美国证券交易委员会对海外公司在美股上市的审查要求越发严格，VinFast 的上市之路也越发艰难。

与此同时，在过去一年多的时间里，电动汽车板块的估值和股价经历了大跳水，包括特斯拉在内的不少新势力股价都出现了巨幅波动，一些造车新势力还收到了退市警告。

一直到去年底，VinFast 才开始在美国首次公开募股，并计划在纳斯达克上市其普通股，股票交易代码为“VFS”。

随后 VinFast 决定借壳上市，而 VinFast 借的壳是一家名为 Black Spade Acquisition，总部位于香港的 SPAC 公司。

来源：VinFast

这家 SPAC 的公司虽然名不见经传，但来头不小，隶属新濠国际旗下的黑桃资本，而新濠国际的主席则是何猷龙，何猷龙的另一个身份，是赌王何鸿燊的次子。

2021 年 7 月，BSAQU 在纽约证券交易所上市，募资约 1.5 亿美元（约 9.6 亿人民币）。公开资料示，BSAQU 瞄准的是娱乐行业公司，重点是支持技术、生活方式品牌、产品或服务以及娱乐媒体。此外，还负责管理何猶龙的私人资产及财富。

他们此前的计划是在两年内与一家理想的公司合并，现在这家“理想的公司”正是 VinFast，合并后上市公司的名字为 VinFast Auto，新挂牌交易的 VinFast 股票开盘价为 22 美元，高于原本商定的每股 10 美元，黑桃资本对 VinFast 的估值为 230 亿美元。

来源：Yahoo Finance

合并完成后，越南首富范日旺通过 Vingroup 和关联公司持有 VinFast 23 亿普通股中 99% 的股份。

虽然上市当天股价就迎来飙升，但业内人士认为，暴涨的主要原因是流通股数量极少，仅占总股的不到 1%，后续注定会回落，这也是与 SPAC 公司合并上市后大部分公司都要经历的过程。

VinFast 首席执行官 Madame Thy 表示：“对 VinFast 来说，在美国上市是一个重要的里程碑，同时将为我们未来打开资本市场的大门。”

此外，VinFast 方面还透露，公司正在改变销售模式，和特斯拉只用直营不同，还将和海外市场的经销商合作，“我们正在转向一种混合销售模式，即拥有自己销售门店，同时也与经销商合作开设经销商门店。”

02 、越南造车独苗

VinFast 的诞生源于范日旺的造车梦，范日旺认为“越南需要至少拥有一个全球认可的品牌。”

2017 年，VinFast 正式成立，目标是在两年内造出第一辆越南人自己的汽车。

来源：VinFast

在 VinFast 之前，越南并没有自己的汽车品牌，越南马路上清一色跑着的都是外国车。众所周知的是，越南也并没有汽车工业基础，所以 VinFast 要想造车，就必须要走“捷径”。

VinFast 的捷径就是“钞能力”。

对于 VinFast 的投资，范日旺花钱从不手软，先是斥资 15 亿美元兴建了工厂和研发大楼。有了钱还得有人，VinFast 又通过重金从知名车企挖来不少汽车大佬，VinFast 的 9 名董事成员，就有 6 名来自通用，不少员工也都是其它车企挖过来的。

来源：VinFast

虽然有很多外籍高管坐镇，极大地促进了产品落地，但也为 VinFast 的发展埋下了隐患。

成立第二年，VinFast 就推出了 LUX A2.0 和 SA3.0 两款车型，并亮相了当年的巴黎车展。但其实这两款车型是由上一代宝马 5 系和宝马 X5 换壳而来，发动机也是宝马淘汰下来的 N20 发动机。

投入大量成本后，导致量产车的价格并不便宜，新车也没有在市场走红。

来源：VinFast

后来，VinFast 与雪佛兰达成合作，获得了通用在河内工厂的所有权，这意味着，VinFast 有权贴牌销售这座工厂生产的通用品牌车辆。

而 VinFast 旗下第四款车型 Fadil，实际上就是雪佛兰的 Spark。

这款车也是 VinFast 真正走向大众市场的关键车型，2021 年，Fadil 以 2.4 万台的成绩，成为越南汽车销量冠军。

随着电动化成为全球共识，VinFast 逐渐走向正轨后也意识到了这一点，2021 年公司开始全面转型新能源，并同时宣布进军美国市场。

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VinFast 按现在流行的标准来看，是正儿八经的造车新势力，成立时间短，发力新能源，美股上市。但和国内苦哈哈缺钱的新势力们相比，VinFast 就是个富二代，从开始造车到赴美上市，就没差过钱。

花钱买技术、买发动机、买牌子、挖人，而这些钱基本上都来自一个地方 —— 越南首富范日旺和他的 Vingroup 集团，这是 VinFast 真正的“提款机”。

03 、首富的造车情怀

再来聊聊范日旺，越南首富的位置，他一坐就是 10 年。不过，没成为越南首富之前，他经历同样称得上是传奇。

范日旺出生在越南一个普通家庭，后考入越南河内矿业与地质大学，因成绩优异，获得奖学金前往当时的苏联留学。

1992 年，范日旺大学毕业，彼时苏联解体，范日旺没有返回越南，而是去了乌克兰，创办了方便面品牌 Mivina。

Mivina 从越南等地进口原材料，在乌克兰批量生产销售以方便面为主的速食产品，后来范日旺在这个领域越做越大，甚至占据了乌克兰方便面市场的半壁江山，乌克兰市场 97% 的份额都来自范日旺。

来源：VinFast

靠一包小小的方便面，范日旺成为了乌克兰的“方便面大王”。

进入新世纪，范日旺看准了越南的发展，手里也有了靠方便面赚来的第一桶金，于是他开始把业务逐渐向越南转移，回到故乡后，范日旺踏入了越南的房地产市场。

2002 年，他在家乡创办了豪华旅游度假村 Vinpearl 和地产业务 Vincom，并于 2012 年把两个业务正式合并成为 Vingroup。

来源：VinFast

从 Vinpearl 度假村，到河内市中心的第一家商业中心综合体 Vincom，范日旺一路成为了越南最炙手可热的商人。

Vingroup 集团也逐渐成为越南规模最大的私营公司，截至去年底，Vingroup 及其所有上市子公司的总市值约为 240 亿美元。按照越南当年综合收入计算，240 亿美元相当于越南 2021 年全年 GDP 的 1.5%。

范日旺本人也以 62 亿美元的身家登上了 2022 年福布斯全球富豪榜，并蝉联越南首富，全球排名第 411 位。

来源：VinFast

Vingroup 是目前越南大最大的民营企业，其业务涵盖了房地产、医药、教育、手机通信以及农业等各个领域，可以说越南人不论干什么都离不开 Vingroup。

或许是首富都有汽车梦，范日旺也不例外，所以才有了后来的 VinFast。

在海外淘金的过程中，范日旺在清醒地意识到“越南人民并没有受到世界的尊重，这一点仍然很明显。”他很感慨：“许多在国外的越南人，很多时候都说自己是日本人或韩国人，我想为改变这一点做出贡献。”

而在接受越南每日快讯（VnExpress）的采访时，范日旺曾谈到创立 VinFast 的原因，“越南需要至少拥有一个全球认可的品牌。”

在尝试了诸如手机等领域后，范日旺最终选择了汽车这条赛道。“虽然不会那么简单，但是我的决心很坚定。”

来源：VinFast

范日旺坚定地选择了汽车行业，并从一开始就认为未来属于电动车。在他看来：“要早早做出选择，不是半油半电。”未来是电动车的时代，而转型做纯电动车势在必行。

为了造车，范日旺喊出了“两年内造出第一辆越南人自己的汽车”口号，就这样，这个要成为全球认可的越南汽车品牌，在六年的时间里诞生、量产、出海，并最终上市。

随着 VinFast 成功上市，范日旺的身价也开始大涨，如果 VinFast 在资本市场发展顺利，范日旺无疑会继续蝉联越南首富的位置。

04 、上市不是终点

范日旺想让 VinFast 在国际市场上留下越南汽车的身影，但是能突出重围吗？

范日旺虽然称早已做好了亏损 5 年的准备，但造车和其他行业不同，纵观国内一众新势力的烧钱程度就可见一斑。

为了扶持 VinFast 的发展，从 2017 年成立开始，范日旺和 Vingroup 及其关联公司和外部贷款人就源源不断地向 VinFast 注资，累计投资金额高达 93 亿美元。

来源：VinFast

2021 年和 2022 年，VinFast 的营业收入分别为 6.7 亿美元、6.3 亿美元，对应的净亏损分别高达 13.48 亿美元、20.7 亿美元。

算下来两年间，VinFast 就亏了 30 多亿美元（约 240 亿人民币），今年一季度的净亏损也已经达到了 5.99 亿美元。

目前，VinFast 已在越南当地交付四款电动车﹕VF e34、 VF 5、VF 8 和 VF 9 ，其中 VF 8 和 VF 9 是面向全球市场推出的 SUV 车型。

来源：VinFast

不过 VinFast 从成立之初就把欧美市场作为发力的重点，目前已从越南向美国运送了约 2100 辆新车，向加拿大出口了近 800 辆电动汽车。

今年 3 月，还宣布在美国北卡罗来纳州投入 40 亿美元建立电动汽车工厂，该工厂预计将在 2024 年 7 月前建成投产，但现在已推迟到了 2025 年。

据悉，第一阶段满负荷生产时年产量将达 15 万辆。上月末，工厂刚举行了奠基仪式。

该工厂是北卡罗来纳州第一家电动汽车生产项目，也是该州最大的经济发展项目。第一阶段的总投资为 20 亿美元，占地 733 公顷，包括车身焊接、装配、冲压、喷漆和能源中心五个主要生产领域。

去年，拜登还曾亲自为其站台，宣布项目整体投资将会达到 40 亿美元，创造 7000 多个就业岗位。而工厂一旦投产，其生产的电动汽车将有资格享受当地政府《通货膨胀削减法案》中的补贴。

不过美国市场是特斯拉的大本营所在，还有 Lucid、Rivian 等竞争对手，不论是产品力还是售价，VinFast 都并不占优势。

来源：VinFast

VinFast 在今年 3 月份开始在美国加州正式开始销售，但在两个月后，美国国家公路交通安全管理局就安全警告而被召回，原因是汽车显示屏出现软件错误，导致关键安全信息无法显示，可能有撞车风险。

目前，VinFast 的中型纯电 SUV VF 8 在美国的起售价为 46000 美元，虽然低于特斯拉 Model Y 的 47740 美元的起售价，但特斯拉还能获得 7500 美元的联邦税收抵免。

这也是为什么 VinFast 急于在北美建厂，首席执行官 Madame Thy 表示，通过北卡罗来纳州工厂，预计能够显著降低成本，并以实惠的价格向美国客户提供产品。

未来一段时间内，或是 VinFast 的高光时刻，但接下来的走势如何，就得看自己的造化了。

本文来自微信公众号：超电实验室 （ID：SuperEV-Lab），作者：楚门

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