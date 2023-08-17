一旅客腿绑 50 台旧手机入境，要求配合查验后“突然逃跑”终被查

IT之家 8 月 17 日消息，据海关发布官微今日下午通报，拱北海关所属青茂海关查获一起旅客绑藏 50 台旧手机进境案。

据称，8 月 12 日 0 时 14 分，一名身穿黑色短袖的旅客准备从青茂口岸旅检现场“无申报通道”进境，现场工作人员察觉该旅客两腿臃肿、神色紧张、踱步徘徊，要求旅客配合海关查验。

结果第一次要求查验之后，该旅客突然转身向回跑，逃离海关监管区域。

约 9 分钟后，该旅客佩戴口罩掩饰再次进入海关监管区域，经由“无申报通道”进境，工作人员立即锁定该旅客，并将其引导至查验台。准备做进一步检查时，该名旅客再次向回逃跑，现场关员将其追回并控制住。

最后经过检查，关员在其大腿、小腿发现胶带捆绑的 50 台旧手机，该案已按规定作进一步处置。IT之家注意到，该名旅客携带的手机大多以 iPhone 12/13 为主，不乏 Pro 或 Pro Max 等高端机型。

海关提醒：依据《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第七条，以藏匿、伪装、瞒报、伪报或者其他方式逃避海关监管，运输、携带、邮寄国家禁止或者限制进出境的货物、物品或者依法应当缴纳税款的货物、物品进出境的是走私行为，将被追究法律责任。

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