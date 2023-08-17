蔚来欧洲首座第三代换电站正式上线

IT之家 8 月 17 日消息，蔚来宣布：欧洲首座第三代换电站和 500kW 超快充站于瑞典斯德哥尔摩摩弗里哈姆嫩正式上线。

蔚来表示，该站也是瑞典第 6 座换电站，欧洲的第 25 座换电站，后续将在欧洲继续加快充换电设施布局。

截至 8 月 17 日，蔚来已在欧洲布局 25 座换电站，充电站 10 座、充电桩 33 根，接入三方桩超 50 万根。

在 2022 年 NIO Day 上，蔚来发布了第三代换电站。据介绍，第三代换电站相较于上一代换电站，换电时间缩短 20%，电池仓位增加至 21 个。

第三代换电站采用全新的三工位协同换电模式，相较第二代换电站服务能力提升 30%，单日最大换电能力提升至 408 次，单次换电时间进一步缩短；第三代换电站还将配备 2 颗激光雷达和 2 颗英伟达 OrinX 芯片，总算力达到 508TOPS，可实现车辆召唤换电功能。

根据IT之家报道的最新数据，2023 年 7 月，蔚来交付新车 20,462 台，同比增长 103.6%，环比增长 91.1%，交付量创历史新高。

今年 7 月，蔚来全新 ES6 交付超 10,000 台，蔚来首次单车型月交付破万；2023 年 1-7 月，蔚来共交付新车 75,023 台。

此外，蔚来 7 月新增 9 家蔚来中心及空间、7 家蔚来服务及交付中心和 223 座充换电站。

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