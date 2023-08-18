奔驰 CEO 康林松：不会卷入特斯拉引发的价格战，不会随意调价

IT之家 8 月 18 日消息，据外媒 insideevs 当地时间 16 日报道，梅赛德斯-奔驰 CEO 康林松在接受采访时表示，奔驰不会跟随特斯拉的定价策略 —— 依市场而调整的浮动价格机制。

在任何一个市场中，人们总是会关注运营、需求和供应。但是对于梅赛德斯-奔驰这样的品牌来说，大刀阔斧的举措通常不是正确的发展方向。

康林松还表示，不断调整的售价对消费者来说，会降低消费者对品牌价值、车辆保值率的心理预期。而对于奔驰品牌来说，提供消费者更耐用、更具剩余价值的新车才是未来的首要目标。

同时，康林松也坦言道，中国市场现在“有点平淡”。他还表示，若要在定价方面保持稳定，就必须在“其他方面”保持灵活性：根据市场需求、变化调整纯电车型和燃油车型的生产比例。

▲ 图源奔驰

电动化方面，康林松声称奔驰正在为此投入数十亿甚至数百亿美元，需要付出巨大代价来应对。“不仅仅是电气化，奔驰应对汽车行业正在发生的其他一切。目标很明确，交通必须实现零排放，没有如果或但是。”

另据IT之家此前报道，奔驰曾于 7 月初宣布，从 2024 年开始北美车主将可以使用特斯拉超级电桩给自己的奔驰电动汽车充电。此外，从 2025 年开始，奔驰汽车将成为首家在新车型中直接采用特斯拉北美充电标准（NACS）的德国汽车制造商。

对于奔驰接入 NACS 一事，康林松则称这并不是个轻易做出的决定，是因为在经过仔细分析之后，奔驰认为中长期的解决方案将是 NACS 而非曾受美国政府认可的联合充电系统 CCS。

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