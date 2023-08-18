全新别克君越入门版轿车开启交付：轴距超 2.9 米 / 1.5T 动力，售 17.99 万元

IT之家 8 月 18 日消息，别克日前对此前上市的 5T 越行版进行调整，推出了 4 款新一代君越入门版车型，售价区间为 17.99-23.99 万元，将与迈腾、帕萨特、天籁等车型展开竞争。

据悉，新款别克君越入门版增加前排车门无钥匙进入、四门车窗一键升降等配置，作为一款豪华轿车的入门车型，其售价仍旧保持在先前区间，以便于对应消费人群选购。

车身方面，其配备飞檐展翼前脸以及星芒主动式进气格栅，车头镶嵌了别克最新的 Logo，侧面造型流畅舒展，搭载类溜背式造型，车尾配备有上翘的“鸭尾”设计，配合贯穿式尾灯以及双边共两出式排气布局，使其看起来动感十足。

内饰部分，其采用了全新一代 VCS“智能座舱”设计，配备一块 30 英寸弧面 6K 屏幕，内置高通骁龙 8155 芯片，配合“全新一代 VIP 智能电子架构”，可提供 5G 技术，还能实现多模块 OTA 并行升级。

配置方面，本次别克针对新君越 25T 越行版采取“增配不调价”的调整原则，具体新增变道预警、侧盲区预警、后方车辆通过预警、倒车影像、外后视镜电动折叠 / 锁车自动折叠、121 色流光氛围灯、后排中央扶手带杯托、前排车门无钥匙进入、四门车窗一键升降带防夹、间歇式无骨感应雨刷等。

动力方面，新君越 25T 越行版搭载 1.5T 发动机，最大功率 132kW，峰值扭矩 250 牛・米，0-100 公里 / 小时加速时间为 9.1 秒。匹配 CVT 无级变速箱。IT之家经过查询得知，该车型长宽高分别为 4996/1866/1472mm，轴距为 2905mm。

从配置差异来看，新君越 25T 越行版相比次低配 28T 越享版主要差异为动力系统。同时，28T 越享版在配置方面增加有 18 英寸轮辋、开门预警和真皮方向盘等，指导价差为 2 万元。

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