如何成为一名游戏行业的“拓荒者”？

本文来自微信公众号:触乐 (ID:chuappgame),作者:等等

“他们一直等着我这样的家伙去做那些最艰苦的工作,重建非洲的游戏生态……”

继今年 6 月宣布获得 30 万欧元投资之后,一家新的游戏研发中心将在塞内加尔生根落地。

通过多方合作,Masseka 工作室、法国驻塞内加尔大使馆、塞内加尔加速创业代表团(DER)以及达喀尔工作室 Kayfo Games 计划利用这笔资金,在塞内加尔首都构建一处孵化场地与研发工作室的混合基地中心,从而促进塞内加尔游戏行业的发展,提升在西非的影响力。最快从 9 月份开始,当地开发者将有机会接到邀请,前往那里接受培训。

作为该项目的领导者,特迪・科索科是一位职业工程师,2018 年他在法国创办了游戏工作室 Masseka。与此同时,他也是非洲游戏商店 Gara 的创始人。

Masseka 工作室位于法国图卢兹,他们的目标是成为连接非洲和欧洲之间的游戏桥梁

“我在游戏行业干了大概 9 年,在这之前是一名航天领域的工程师。”科索科说,“我出生在中非共和国,2012 年离开祖国,前往法国念书。从那时起,我留意到很多人并不真正了解非洲大陆。”

“为了讲述非洲故事,我开始制作游戏,在法国创办了第一家致力于传播非洲文化的游戏公司,两年后又开始在非洲构建一个与 Google Play 商店类似的平台 Gara。由于非洲人不习惯用信用卡,所以 Gara 整合了当地常用的所有支付渠道。”

按照科索科的说法,通过利用达喀尔的新游戏中心,他希望制作出更能够满足非洲玩家需求的游戏,同时构建具有可持续性的研发生态系统。去年,科索科与那里的几家电信公司谈生意,巩固 Gara 的合作关系,当时就萌生了这一想法。

“在非洲,电信公司就像银行,所有交易都得通过他们进行。”科索科解释道,“所以我想加快与当地电信公司的合作,认识了一位供职于法国驻塞内加尔大使馆、负责技术相关工作的朋友,跟他聊了很多话题。那人此前曾在法国驻南非大使馆工作,对南非的游戏生态系统了如指掌,就问我是否有兴趣在这里构建一个类似的生态系统。2 月份他与我取得联系,让我写一份准备提交给法国外交部的项目提案。”

法国驻塞内加尔大使馆与 Masseka 于今年 6 月在巴黎举办的一次创新和创业年度会议上正式确定了合作伙伴关系

科索科透露,最初对方提议创办一家孵化器公司,但他并不赞成。

“如果只是创立一处孵化基地,那么公司将很难实现可持续发展,因为对当地人来说,这样的生态系统太不友好了。我更倾向于打造一个既像游戏工作室,又有孵化功能的中心。我们会组织游戏开发大赛,提出一些想法,挑选最优秀的开发者和美术并提供合同,让他们在工作室内部接受培训,然后制作游戏。”

“所以说,我的目标是成立一家游戏研发工作室,从而产出基于塞内加尔和西非文化的大量内容。另外,由于我们有自己的分销平台,开发者也可以利用这些内容来赚钱。”

科索科补充说,通过分析产品的发展轨迹,塞内加尔开发者还能获取和分享整个西非的游戏行业数据,并在此基础上构建真正的生态系统,形成良性循环。

“我们的愿景是让这个中心持续发展。说到底,开发者制作的游戏所产生的收入,将支持我们长期开展各项活动,工作室的所有人都将成为中心的员工。这个中心现阶段属于 Masseka,但在未来,如果我能成功地实现盈利,那么它将完全脱离我的公司转为独立运作,所有成员也会在那里继续工作。”

法国大使馆接受了科索科提出的条件,甚至决定投入更多资金。不过在启动阶段,法国大使馆只会为该项目投资 15 万美元。“他们告诉我会把资金增加 1 倍,并且有 1 年半的时间来证明在塞内加尔构建一个生态系统完全是可行的。”科索科回忆。

很多非洲开发者已经将数字货币引入到游戏中作为支付手段,来解决最重要的获利问题

科索科进一步解释,目前塞内加尔游戏行业是由“非正式”和“正式”两部分构成。

“在非洲,游戏为电信公司创造了大量收入,电信公司所做的就是将来自欧洲、亚洲的游戏放到网上然后从中赚钱。这种非正式的生态系统对电信公司有利,却无助于当地游戏开发商的发展。”

“在正式的生态系统中,塞内加尔有大概 4 家独立工作室,主要业务是外包。我们也有成千上万名游戏开发者,只不过他们缺少组织结构,没有加入任何公司。这些人喜欢玩游戏,也喜欢在笔记本上鼓捣小游戏。塞内加尔没有真正意义上的游戏生态系统,我们还没有能力开发大型游戏,不像尼日利亚等国家的同行那样拥有充足预算。”

新研发中心的落成不仅能让当地开发者有机会聚在一起,还能提供生产工具以及培训机会,帮助他们朝着专业化迈进。“很多塞内加尔人都在尝试开发游戏,但水平偏低,基本都是上网自学。我们将计划聘请讲师,开设大量课程,为这些开发者提供更加系统化的培训,帮助他们提高水平。”科索科说。

与此同时,中心还会与当地工作室共同开发游戏,在研发团队的能力达标后,还将有机会与欧洲公司合作。

科索科在大学期间开发了他的第一款基于非洲文化的棋类游戏《Kissoro Tribal Game》

在塞内加尔,为了完成游戏研发并推向市场,开发者不得不克服许多挑战,包括经常停电、硬件紧缺、资金不足等问题。“工作室必须花钱进行分销,因为在非洲,人们很难找到适合当地团队的分销商。目前,Gara 是非洲的首批游戏分销商之一,专注于为非洲开发者服务。南非也有 Carry1st,但他们很少签约非洲游戏。”

“另外我还想说,在这些国家,开发商在大多数时候无法得到政府支持。法国、德国等很多欧洲国家,甚至包括南非都会提供补助金来帮助开发者创作游戏,因为政府了解游戏行业的重要性。因此,这也是西非开发者可能面临的另一个困难。”

“就这个项目而言,我们获得了塞内加尔加速创业代表团的支持。作为负责推动创业的政府机构之一,DER 早在 2019 年就与 Unity 合作,但当时遭遇了失败,因为他们并了解如何使用 Unity,以及如何在大学推广这款工具。如今通过参与研发中心的建设,他们将有机会再次尝试推动塞内加尔游戏行业的发展。”

科索科透露,DER 将为新中心提供配套完整的办公室,即 DER 达喀尔总部的整层楼设施。

今年 9 月,Kayfo Games 老板朱利安・赫尔宾将组织一场游戏开发大赛,从而启动整个项目,并挖掘可以加入中心的新人才。“我们计划在下个月进行一次市场调研,对塞内加尔、科特迪瓦、加纳和尼日利亚的游戏市场进行研究,并发布研究成果报告。”

科索科还对我们聊了聊非洲游戏行业的未来。“游戏行业正在这里加速发展。”科索科笑道,“当我开始为非洲制作游戏时,非洲游戏还不是一个有趣的话题,很少有人谈论。如今,许多人对非洲团队制作的游戏感兴趣,几乎所有大公司都认为非洲游戏未来可期,但大部分不想投资,一直等着我这样的家伙去做那些最艰苦的工作,然后他们就会感兴趣了。”

“如果想让这一天早点到来,就不得不重新构建游戏生态系统,因为在过去 20 年里,电信公司从游戏行业拿走了钱,却没有进行过投资。为了构建新的生态系统,我们需要创办工作室、孵化基地以及制作大量游戏,同时还得重视高校教育,让他们学习如何使用 Unity、虚幻引擎等工具,这是我们在未来几年里必须要做的事情。”

本文编译自:https://www.gamesindustry.biz/ how-teddy-kossoko-is-championing-the-games-industry-in-senegal

原文标题:《How Teddy Kossoko is championing the games industry in Senegal》

原作者:Marie Dealessandri

广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。