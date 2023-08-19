如何成为一名游戏行业的“拓荒者”？

本文来自微信公众号：触乐 （ID：chuappgame），作者：等等
“他们一直等着我这样的家伙去做那些最艰苦的工作，重建非洲的游戏生态……”
继今年 6 月宣布获得 30 万欧元投资之后，一家新的游戏研发中心将在塞内加尔生根落地。
通过多方合作，Masseka 工作室、法国驻塞内加尔大使馆、塞内加尔加速创业代表团（DER）以及达喀尔工作室 Kayfo Games 计划利用这笔资金，在塞内加尔首都构建一处孵化场地与研发工作室的混合基地中心，从而促进塞内加尔游戏行业的发展，提升在西非的影响力。最快从 9 月份开始，当地开发者将有机会接到邀请，前往那里接受培训。
作为该项目的领导者，特迪・科索科是一位职业工程师，2018 年他在法国创办了游戏工作室 Masseka。与此同时，他也是非洲游戏商店 Gara 的创始人。
“我在游戏行业干了大概 9 年，在这之前是一名航天领域的工程师。”科索科说，“我出生在中非共和国，2012 年离开祖国，前往法国念书。从那时起，我留意到很多人并不真正了解非洲大陆。”
“为了讲述非洲故事，我开始制作游戏，在法国创办了第一家致力于传播非洲文化的游戏公司，两年后又开始在非洲构建一个与 Google Play 商店类似的平台 Gara。由于非洲人不习惯用信用卡，所以 Gara 整合了当地常用的所有支付渠道。”
按照科索科的说法，通过利用达喀尔的新游戏中心，他希望制作出更能够满足非洲玩家需求的游戏，同时构建具有可持续性的研发生态系统。去年，科索科与那里的几家电信公司谈生意，巩固 Gara 的合作关系，当时就萌生了这一想法。
“在非洲，电信公司就像银行，所有交易都得通过他们进行。”科索科解释道，“所以我想加快与当地电信公司的合作，认识了一位供职于法国驻塞内加尔大使馆、负责技术相关工作的朋友，跟他聊了很多话题。那人此前曾在法国驻南非大使馆工作，对南非的游戏生态系统了如指掌，就问我是否有兴趣在这里构建一个类似的生态系统。2 月份他与我取得联系，让我写一份准备提交给法国外交部的项目提案。”
科索科透露，最初对方提议创办一家孵化器公司，但他并不赞成。
“如果只是创立一处孵化基地，那么公司将很难实现可持续发展，因为对当地人来说，这样的生态系统太不友好了。我更倾向于打造一个既像游戏工作室，又有孵化功能的中心。我们会组织游戏开发大赛，提出一些想法，挑选最优秀的开发者和美术并提供合同，让他们在工作室内部接受培训，然后制作游戏。”
“所以说，我的目标是成立一家游戏研发工作室，从而产出基于塞内加尔和西非文化的大量内容。另外，由于我们有自己的分销平台，开发者也可以利用这些内容来赚钱。”
科索科补充说，通过分析产品的发展轨迹，塞内加尔开发者还能获取和分享整个西非的游戏行业数据，并在此基础上构建真正的生态系统，形成良性循环。
“我们的愿景是让这个中心持续发展。说到底，开发者制作的游戏所产生的收入，将支持我们长期开展各项活动，工作室的所有人都将成为中心的员工。这个中心现阶段属于 Masseka，但在未来，如果我能成功地实现盈利，那么它将完全脱离我的公司转为独立运作，所有成员也会在那里继续工作。”
法国大使馆接受了科索科提出的条件，甚至决定投入更多资金。不过在启动阶段，法国大使馆只会为该项目投资 15 万美元。“他们告诉我会把资金增加 1 倍，并且有 1 年半的时间来证明在塞内加尔构建一个生态系统完全是可行的。”科索科回忆。
科索科进一步解释，目前塞内加尔游戏行业是由“非正式”和“正式”两部分构成。
“在非洲，游戏为电信公司创造了大量收入，电信公司所做的就是将来自欧洲、亚洲的游戏放到网上然后从中赚钱。这种非正式的生态系统对电信公司有利，却无助于当地游戏开发商的发展。”
“在正式的生态系统中，塞内加尔有大概 4 家独立工作室，主要业务是外包。我们也有成千上万名游戏开发者，只不过他们缺少组织结构，没有加入任何公司。这些人喜欢玩游戏，也喜欢在笔记本上鼓捣小游戏。塞内加尔没有真正意义上的游戏生态系统，我们还没有能力开发大型游戏，不像尼日利亚等国家的同行那样拥有充足预算。”
新研发中心的落成不仅能让当地开发者有机会聚在一起，还能提供生产工具以及培训机会，帮助他们朝着专业化迈进。“很多塞内加尔人都在尝试开发游戏，但水平偏低，基本都是上网自学。我们将计划聘请讲师，开设大量课程，为这些开发者提供更加系统化的培训，帮助他们提高水平。”科索科说。
与此同时，中心还会与当地工作室共同开发游戏，在研发团队的能力达标后，还将有机会与欧洲公司合作。
在塞内加尔，为了完成游戏研发并推向市场，开发者不得不克服许多挑战，包括经常停电、硬件紧缺、资金不足等问题。“工作室必须花钱进行分销，因为在非洲，人们很难找到适合当地团队的分销商。目前，Gara 是非洲的首批游戏分销商之一，专注于为非洲开发者服务。南非也有 Carry1st，但他们很少签约非洲游戏。”
“另外我还想说，在这些国家，开发商在大多数时候无法得到政府支持。法国、德国等很多欧洲国家，甚至包括南非都会提供补助金来帮助开发者创作游戏，因为政府了解游戏行业的重要性。因此，这也是西非开发者可能面临的另一个困难。”
“就这个项目而言，我们获得了塞内加尔加速创业代表团的支持。作为负责推动创业的政府机构之一，DER 早在 2019 年就与 Unity 合作，但当时遭遇了失败，因为他们并了解如何使用 Unity，以及如何在大学推广这款工具。如今通过参与研发中心的建设，他们将有机会再次尝试推动塞内加尔游戏行业的发展。”
科索科透露，DER 将为新中心提供配套完整的办公室，即 DER 达喀尔总部的整层楼设施。
今年 9 月，Kayfo Games 老板朱利安・赫尔宾将组织一场游戏开发大赛，从而启动整个项目，并挖掘可以加入中心的新人才。“我们计划在下个月进行一次市场调研，对塞内加尔、科特迪瓦、加纳和尼日利亚的游戏市场进行研究，并发布研究成果报告。”
科索科还对我们聊了聊非洲游戏行业的未来。“游戏行业正在这里加速发展。”科索科笑道，“当我开始为非洲制作游戏时，非洲游戏还不是一个有趣的话题，很少有人谈论。如今，许多人对非洲团队制作的游戏感兴趣，几乎所有大公司都认为非洲游戏未来可期，但大部分不想投资，一直等着我这样的家伙去做那些最艰苦的工作，然后他们就会感兴趣了。”
“如果想让这一天早点到来，就不得不重新构建游戏生态系统，因为在过去 20 年里，电信公司从游戏行业拿走了钱，却没有进行过投资。为了构建新的生态系统，我们需要创办工作室、孵化基地以及制作大量游戏，同时还得重视高校教育，让他们学习如何使用 Unity、虚幻引擎等工具，这是我们在未来几年里必须要做的事情。”
本文编译自：https://www.gamesindustry.biz/ how-teddy-kossoko-is-championing-the-games-industry-in-senegal
原文标题：《How Teddy Kossoko is championing the games industry in Senegal》
原作者：Marie Dealessandri
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