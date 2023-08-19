网约车平台给消费者的“一口价”福利，不该成为司机的负担

为了吸引更多用户，网约车平台除了发布相应的优惠补贴之外，还推出“一口价”等低价营销活动。

顾名思义，“一口价”意味着不管司机开多长时间，乘客所花费的价格都是固定的。以往在火车站等人多的地方，可能会遇到那些吆喝着“XX 钱到某地”的师傅，但这种“一口价”并不透明，往往要比实际打车价格贵一些，小通基本不会接受这样的服务，而且这种现象开始逐渐消亡。

（图源：Pixabay）

来到网约车时代，平台会提前告知消费者每种车型的大概价格。相比之下，平台上的“一口价”特价车确实要更优惠几块钱，即便过程中不能更改路线，也吸引了很多乘客尝试。

但是，这种看起来非常惠民的措施，却引起网约车司机们的强烈不满，甚至还直接向有关部分投诉。

惠民但不惠司机？

小通从“浙江省民呼我为统一平台”获悉，一名网约车司机留言，暂且不说“一口价”的低价格是否会影响整个市场运价体系，它的存在会大大提高发生交通事故的概率。

一般来讲，普通网约车订单费用是由最低消费、里程费 (分时段)、时长费和远途费组成，即便遇上长时间堵车，乘客交付的时长费也能弥补司机的油费和时间成本。

（“一口价”确实更优惠 图源：高德打车 / 滴滴打车）

但是价格固定之后，司机们唯有尽快到达到达目的地才能不亏损，整体收入更是明显减少。

这时可能有网友提出疑问：既然“一口价”订单并不赚钱，为什么网约车司机不直接取消？

“一口价”是网约车平台其中一种经营模式，本身不违法，司机们也具有是否接受“一口价”的权力，大部分平台都可以找到该模式的开关按钮。

（图源：Pixabay）

小通从部分网约车司机口中了解到，不打开“一口价”“特惠价”后会在很长时间内平台都不会派单，或者派的都是收益不高的短途单，而且某些补贴和奖励也只有特惠车才能享受。

虽然收益降低了，但不至于没有单做，综合种种因素，网约车司机们只能开启“一口价”模式。

说白了，“一口价”无非是平台直接将网约车司机们的利益让给乘客罢了，这对司机而言是不公平的，而且堵车时间越长，司机们的亏损越大。

小通从澎湃新闻了解到，杭州市市场监督管理局将联合相关部门，拟于 8 月中旬召开价格政策告诫会，责令网约车公司（平台）严格执行备案价，取缔“一口价”“优惠价”等价格。

（图源：澎湃新闻）

除了杭州之外，武汉、合肥、上海等地也开始规范网约车平台公司的价格行为。合肥发布《关于进一步加强网络预约出租汽车管理工作的通知》，当中指出网约车聚合平台不得干预网约车平台公司的价格行为。

武汉正开展“六大”专项行动，明确要求网约车平台要公开计价规则，网约车定价要明码标价；上海享道出行平台暂时下线一口价产品。

按照这样的趋势发展下去，其他城市或会跟进，让网约车行业回归合理定价，“一口价”或要成为历史。这样一来，网约车司机们的收益就会开始上涨…… 吗？

供求关系改变，不能怪“一口价”

根据交通运输部公布的数据，截至 6 月 30 日，全国共发放网约车驾驶员证高达 579 万本，去年同期这个数字不过是 439.2 万本。换而言之，过去一年时间里，网约车驾驶员就多出了将近 140 万人。

或许是买车的人越来越多，网约车用户规模开始逐步下降，2021 年网约车用户多达 4.53 亿人，到了 2022 年这一数据直接降了 1600 万，仅为 4.37 万人。

只看一个城市的数据就会发现，网约车市场开始趋于饱和，供求关系开始变化。

（图源：Pixabay）

以广州市为例。根据广州市交通运输部门发布的 2023 年上半年市场运行监测指标信息，广州市网约车单车日均订单量约 10.22 单，而在 2022 年这一数据是 12.61 单。

此外，网约车平台数量多了不少，暂且不谈滴滴、曹操出行、T3 出行等知名度比较高的网约车平台，其他平台也只能通过“一口价”“特惠价”等促销方式来提高知名度。

但是，强行取消“一口价”，网约车平台和司机抱团，就能改变司乘数量的逐步失衡吗？

取消低价的“一口价”，在短期内会降低消费者选择网约车的积极性，虽然每个订单的单价上去了，但订单数量变少也会让网约车司机们很难受。

如果要以长期的远光来看，随着购买汽车的消费者越来越多，网约车用户必然不会持续增长，“一口价”所带来的促销能力也会变弱。

（图源：Pixabay）

在小通看来，要想缓解网约车市场的供需矛盾，一方面需要调整网约车平台公司与网约车司机之间的收益比例，尽可能确保网约车司机群体的收益。另一方面，网约车用户必然不会持续增长，在这样的情况下，平台要想吸引用户打车，优惠促销方式确实是效果最好的方式，但不应该以损害司机群体们的收益为前提。

网约车市场历经数年改革，用户安全度、行驶效率、服务质量都得到比较明显的提高，治理体系和治理能力也逐步跟上。

如今，面对存在不少争议的“一口价”确实，网约车司机对此有怨气也是情理之中，但如何让网约车司机、乘客以及平台都能满意，确实需要有关部门综合多方面因素作出判断，才能重新激发网约车市场的活力。

综合目前的情况来看，除了“一口价”，司乘之间的矛盾还有不少，比如部分司机无取消订单 / 违规跨平台接单、面对某些乘客无理投诉，平台选择偏袒乘客等等，仍然需要时间去解决。

本文来自微信公众号：电车通 （ID：dianchetong233），作者：小鹰同学

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