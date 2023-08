“从零到一”：游戏行业如何快速起飞

本文来自微信公众号:触乐 (ID:chuappgame),作者:等等

“当我 10 年前创办这家公司时,这里简直就像一片荒漠。”

2022 年,意大利游戏从业者超过 2400 人,和前一年相比增长了 50%。

这两个数字较为准确地总结了意大利游戏行业的现状。过去几十年间,意大利游戏行业几乎毫无存在感,但现在,状况正在慢慢好转。或者用“红视”(Redout)系列游戏开发商 34BigThings 的首席执行官瓦莱里奥・迪・多纳托的话来说:“当我 10 年前创办这家公司时,这里简直就像一片荒漠。如今,意大利基本有了自己的游戏行业。”

某种意义上讲,2021 年开始施行的税收减免政策,成为了意大利游戏行业快速增长的一支催化剂。

“我们花了很多时间游说意大利政府,让他们相信必须支持游戏行业,并将电子游戏置于与电影或电视剧相同的位置。”意大利互动数字娱乐协会(IIDEA)总干事谢丽塔・马拉加说,“过去几年,地方政府也推出了一些旨在支持游戏业发展的政策。比如博洛尼亚市和拉齐奥大区都已经投入公共资金,通过提供资金援助和专业指导等方式来推动初创团队加速发展,构建产品原型。”

目前,意大利政府面向部分开发商开放 25% 的减税优惠政策

《风火轮:爆发》开发商 Milestone 的首席执行官路易莎・比克肖补充:“这标志着我们迈出了至关重要的第一步,今年就有数家意大利工作室和外部发行商签约,这都是新政策所带来的改变。”

在意大利,税收减免对规模较小的工作室很有帮助,但还不足以吸引大型跨国公司追加投资。“考虑到以前已经习惯了政府的零支持,这是件好事。”Stormind Games 的首席执行官安东尼奥・坎纳塔表示,“不过这项政策还有改进的空间,如果意大利游戏行业想要提升竞争力,那么就需要证明如果拥有与欧洲其他国家同行相当的资源,我们可以做些什么。”

按照意大利面向游戏企业的现行减税政策,只有那些年均预算不超过 100 万欧元的公司,才可以申请相当于游戏研发成本 25% 的税收减免。“这显然阻碍了大量资金进入这个国家。”迪・多纳托说,“如果取消限制,我相信母公司肯定会为我们正在做的事情投入更多资金,很多其他公司也会这么做。”

比克肖继续说道:“我们正在呼吁政府将年均预算上限提高到两三百万欧元,或者只对每款产品的预算(而非公司)设限。意大利政府一直非常开放,愿意和我们讨论这个问题。”

《修道院》《巴托拉:失落天堂》开发商 Stormind Games 在过去 5 年实现了爆炸式增长,从最初的 5 人发展到如今的上百名员工,是意大利这几年最为成功的游戏公司之一

IIDEA 总干事谢丽塔・马拉加认为,除了优化政策之外,政府还可以采取其他举措推动游戏行业的发展。“我们希望增设基金直接资助游戏开发者,尤其是那些正在构建产品原型,急需资金支持的年轻团队。我们已经向政府提出了这些要求。”

另外,许多意大利开发者还希望政府简化经营公司的流程,减少官僚主义。据称在意大利,就连“更新公司详细信息”这种简单的申请,有时也相当耗时费力。

“如果有人问我公司员工成本的具体数字,我很难答得上来。”射击游戏《他人即地狱》(Hell Is Others)开发商 Strelka 的首席执行官兼联合创始人彼得罗・德・格兰迪解释说,“每次招人都要考虑很多因素,招聘流程也相当繁琐,而且还可能要付出大量额外成本。另外,意大利政府每隔几年就会换届,新政府又要更改税阶、缴税方式等,一切都处于变化之中。”

“作为意大利人我们已经习惯了,但外国企业很可能觉得投资意大利游戏行业风险太大,税收也很高。我在英国有一家小公司,在那里做生意就容易得多。”

“马力欧 + 疯狂兔子”开发商、育碧米兰工作室总经理马里奥・米利亚瓦卡补充:“对意大利各行各业的公司老板来说,税务管理是最困难的事情之一,而且他们仍不得不面对某些部门的官僚主义作风。”

育碧米兰工作室制作人 Cristina Nava(左一)被授予今年意大利电子游戏奖“杰出个人贡献奖”

就政府支持而言,意大利游戏行业正朝着正确方向发展,至于教育方面,同样也有巨大的上升空间。“如今,我们有很多公立大学和私立学校为游戏开发者提供各个领域的专业课程,比如编程、设计和美术等。”马拉加介绍说,“去年我们举办了一次会议,帮助游戏专业的学生们了解行业内的不同就业机会,吸引了大约 400 名学生到场,以及超过 1000 名学生远程参与,这是我们的首次尝试。”

今年 7 月,IIDEA 在佛罗伦萨举办了 First Playable 活动,Safe Place Studios 是参会的意大利游戏公司之一。这家公司由都灵数字艺术学院 Event Horizon 的几名毕业生联合创办,首部作品《威尼斯 2089》(Venice 2089)已于去年 10 月在 Steam 发售,曾被意大利电子游戏奖(Italian Game Awards)评选为最佳首秀游戏。

“我们会学习游戏设计、编程、概念艺术或 3D 艺术等各种课程。”游戏总监弗朗塞斯科・伯顿透露,“Event Horizon 经常让同年级但专业不同的学生聚在一起,共同开发一个项目。2019 年,我们在学校制作了《威尼斯 2089》的原型,后来制作了 Demo 并上传到 Itch.io 网站,觉得这款游戏看起来不错,也获得了积极的反馈,所以决定把它做完。”

然而在意大利,像 Event Horizon 这样的学校并不多见。“某些私立学校会提供一些课程,但在游戏设计方面,意大利学生受到的教育还是太少了。”《勇者斗幺蛾》(Terrorbane)开发商 BitNine Studios 的联合创始人安德烈・莱奥尼说,“我们的基础设施仍然远远落后。”

Event Horizon 在都灵、米兰、佛罗伦萨等地设有学院基地,会为毕业生提供进入游戏公司实习或工作的机会

一个更严峻的挑战是,在意大利,游戏开发者普遍缺少经营成功企业所需的专业知识。

“很多年轻人具备在游戏行业工作的能力,却缺少拓展业务的技能。”马拉加指出,“作为一家协会,我们应当努力帮助开发者提升业务能力。要知道想把自己对游戏的热情转化为一份工作或者经营公司,就得学习如何在游戏行业开展业务…… 我们正在支持的某个加速项目,就明确指向了这个方向。”

迪・多纳托补充说:“年轻人要想学习如何制作成功的游戏,必须先找到成功范例。在意大利,一旦有两三家工作室收获成功,这件事对大家来说都会变得更容易。虽然已有几家工作室小有所成,但并不足以让意大利游戏赢得全世界关注。”

换言之,意大利还缺少一款具有突破性的超级大作。虽然 Milestone、育碧米兰工作室等公司已经开发了一些热门游戏,但其中大部分都是基于现有 IP。一名开发者吐槽,在许多玩家的印象里,意大利仅仅是《刺客信条 2》故事发生的地方,或者马力欧的出生地。

唯一在意大利设立工作室的国际游戏大厂只有育碧,显然他们希望能有更多

在采访中,几名受访者频繁提到波兰游戏开发商 CD Projekt。他们认为,像这样著名的工作室不仅能吸引全球玩家的兴趣,还会培养大量精通游戏研发和商务的人才,进而反哺整个国家的游戏行业。

“我们目前还没有几家大公司,这无助于培养能够推动行业向前发展的资深专业人才。”德・格兰迪表示,“找到优秀的年轻人才并不难,却很难引进有大厂工作背景、经验丰富,以及能帮助公司更上一层楼的专家…… 所以制作一些轻中量级的游戏产品或许还可以,但开发大作就太难了。”

虽然意大利游戏行业面临着许多挑战,但这个国家的的悠久历史和独特文化,也是当地开发者可以利用的优势之一。“我们工作室的名称是意大利语,因为我们想告诉所有人,我们来自意大利,正在制作典型的意大利游戏。”《农神节》(Saturnalia)开发商 Santa Ragione 的创意总监皮埃特罗・雷格里・里瓦说,“话虽如此,我们始终面向全球玩家制作游戏。”

“作为游戏开发者,我们有机会充分利用意大利的丰富文化,而不仅仅是《刺客信条》里的文艺复兴或古典历史。与反复使用只存在于想象中、与现实毫无联系的奇幻题材相比,围绕我们熟悉的文化制作游戏更让人乐在其中。”

莱奥尼总结说:“意大利是个非常重视旅游业、时尚业、电影和艺术的国家。在这里,电子游戏的艺术价值还没有得到普遍认可,而我们的目标就是改变它。”

