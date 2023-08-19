《我是未来》：在摩天大楼顶端“种田”的乐趣

本文来自微信公众号：触乐 （ID：chuappgame），作者：DLS_MWZZ

足不出户的感觉，就是爽啊。

由亚美尼亚工作室 Mandragora 开发的科幻种田游戏《我是未来》（ I Am Future），曾于 Steam 2 月新品节亮相，原定于 5 月正式上线，此后延迟到 8 月初。开发团队曾因小众话题作品《天空之山》（Skyhill）受到不少关注。上线一周后，《我是未来》在 Steam 上收获了“特别好评”。

经过了大约 10 小时的摸索，我已体验完游戏目前展示的所有内容。总体上说，《我是未来》是新鲜、有趣的，但也存在着不少细小问题，且听我细说一二。

总体来说是一段不错的体验

摩天楼文化

就像《潜水员戴夫》有着鲜明的海洋题材特色，《我是未来》延续了制作组 Mandragora 前作的文化内核，着重表现“摩天大楼”这个题材的魅力。玩家扮演的主人公从休眠装置醒来，发觉自己深处摩天大楼的顶层，而世界已经被大洪水淹没，似乎无人生还，自己还失去了记忆，被逼无奈之下，他开始了这段摩天楼上的求生之旅。

“摩天楼文化”起源于 19 世纪的美国，“Skyscraper”这个词大约出现在 19 世纪 80 年代，受当时的建筑水平所限，它原本用于描述 10 至 20 层楼的建筑，此后才渐渐推广到 40、50 甚至更高层的建筑。

毫无疑问，摩天大楼是现代工业的产物。一方面，电梯技术的发展让人们能够方便且安全地抵达更高的楼层；另一方面，高耸的楼体还需要更先进、可靠的材料支撑。作为当时的钢铁强国，美国同时具备这两项基础。此外，19 世纪七八十年代，芝加哥发生了数场严重火灾，在灾后重建工作中，建筑师们逐渐以钢铁结构代替原本的木结构，同时以增加层数、“向天空发展”来缓解人口增加、土地价格上涨的问题。随后，以高层建筑为代表的现代建筑“芝加哥学派”也扩散开来。受此影响，摩天大楼这种建筑物，成了当时一个国家或地区，所具备的科学技术、资源、产能等等综合指标的直观体现，是一种极致的“人造奇迹”。

开场动画的第一印象非常好

19 世纪到 20 世纪这段时间，对美国这个总被老欧洲们讽刺“没文化”的新兴国家来说，摩天大楼的出现，是形成本土新文化的一个重要契机，如今在纽约还有一座专门的摩天大楼博物馆。摩天楼文化较为巅峰的阶段是 20 世纪六七十年代，它的代表，就是曾经的世界最高、如今已经不复存在的纽约世贸双子大厦。

除了“工业奇迹”之外，摩天楼文化的主要内核之一还有“宅”—— 字面意思的“不用出门”。读者朋友可能听说过“惠蒂尔小镇”的故事，一个“全镇生活在一栋楼里”的奇特形式。无论是好是坏，这正是摩天楼幻想在现实里的体现 —— 通过技术制造理想的环境，使得人们不用走出庇护所就能舒适、正常地生活。

这些要素天然与科幻末世求生题材相配，也是《我是未来》的吸引人之处。特别是此前鲜有同类游戏涉及足够具体、有趣的摩天楼主题生存玩法 —— 在《Raft》中，摩天楼仅仅作为终章的地点之一出现；国产游戏《流亡云端》选取了类似角度，但目前只开放了 Steam 页面，无法体验。而在本世纪初期的丧尸游戏热潮中，摩天大楼虽然也经常出现，但只是作为“丧尸不会爬楼梯”的一种地形优势，或者偏重于“求生”的挣扎，而不是“生活”的安逸。从这个角度说，《我是未来》无论是对种田游戏还是摩天楼文化，都颇有“一根独苗”的感觉。

《Raft》也是有摩天楼气质的，但核心还是在木筏和大海上

在“宅”的方面，《我是未来》实现得也比较到位。游戏中虽然也有生存种田类游戏必备的探索玩法，但做了很合理的包装，玩家扮演的角色仍旧坐在高楼上，探索是由操纵的无人机完成的，这种足不出户的感觉就是爽啊。

总之，对于近年来常作为绿叶元素的摩天楼文化来说，《我是未来》总算是难得地让它当了回主角，既不用杀穿德军封锁进入反抗军基地，也不用给穷困的超级英雄当垫脚石了。

《德军总部 II：新巨像》里，反抗军总部就在一栋摩天大楼里，且场景刻画颇有生活细节

一些有意思的小迭代

《我是未来》的制作组 Mandragora 对摩天大楼肯定是懂行的，但是对种田似乎不是很有经验。可能正因为如此，《我是未来》中反而出现了不少颇有新意的尝试，没有让前辈作品的经验过度束缚，有些设计不免有瑕疵和不妥，但也有些设计值得参考。

例如种田游戏非常关键的存储空间问题。《我是未来》中目前只有一种箱子，存量不算很高，只支持 10 个格，但游戏初期物品颇多，要不是因为开局官方送来的“冰箱”NPC 能帮玩家存 10 个格，这个设计起初是会有些恼人的。

但在游戏中期，玩家就能通过解锁科技，获得一项其他游戏中不常见的设计 —— 全存储箱联网。这项升级之后，玩家全图的存储箱就像《生化危机》的次元箱一样，在任何一个位置都能自由访问，存取所有箱子里的物品。这简直是太方便了！玩家放置存储箱的思路也由此产生了转变，并开始重新布局，比如探索新区域时就地放箱子，不必往返奔波。虽然按常识来说这不太合理，但放在科幻世界观背景里，也并不突兀，有点像《银河破裂者》里对资源收集的设计，是个方便玩家体验游戏的好东西。

左侧第二栏，感受未来物流科技

在此基础上，《我是未来》最大的特色，在于大量贴近现实感的互动操作玩法，尤其以“拆垃圾”最为典型。和以往“捡垃圾”生存游戏不同，《我是未来》中存在着不少人类文明制造的废旧产品，比如热水壶、微波炉之类，玩家需要通过繁简适度的鼠标操作手动将其一一拆解，以获取其中的可用资源。

这个玩法具体执行起来很像传统解谜游戏里的一些谜题，玩家需要三维旋转整个物件，通过观察和一点常识，寻找可以拆的切入点，按照接近真实的合理顺序从外往内拆。不少重要的资源都能通过拆解获得，正反馈不错，初见足以让人留下深刻印象。

它目前唯一的小缺点，是不支持“跳过”。玩家会面临多次，有时甚至是连续拆解同一个物件的情况，对部分不热衷于此的玩家来说，难免出现乏味感。而如今，大部分游戏对玩家体验过一次的内容应该是能跳过的，希望日后制作组能改进吧。

体验拆解乐趣，但又不会繁琐过头

本作的另一特色，就是“清杂”，其爽点有些类似《冲就完事模拟器》的思路。游戏的玩法路线，主要就是通过升级工具逐步获得各种对废弃物分解回收的手段，然后通过各种模拟度很高的 QTE 式互动操作，将其尽数拆解，再建立符合自己喜好的家园。

这些 QTE 操作也在一定程度上颇为“拟真”，比如锯东西，是左一下到底，再右一下到底，特别像现实里用手持圆锯切东西；还有钻头，游戏模拟出了现实中“不能一次钻太死”的感觉，很有生活；至于锤子，蓄力足够后松手，配合“嗒嗒”的敲击声颇为身临其境，而且蓄力的效果也是有体现的 —— 蓄满两锤子搞定，没蓄满就得三锤子了。

这些小细节都非常增加游戏的代入感，体验颇为独特，如果是小时候喜欢拆东西的玩家，必然大喜 —— 如今互联网热门视频分类中，制造或翻新物件的题材是有庞大的固定观众的。如果人们看了后想浅尝辄止地体验那种拆解、清理后舒爽的感觉，相较于其他侧重真实感复杂感的“模拟器”游戏，《我是未来》也许会是个不错的选择。

左侧是刚开始的乱糟糟，右侧是修缮后的舒爽

不过，这些迭代设计中也有些可能过于“反习惯”，以至于让玩家不太好理解和接受，最典型的就是挪动建筑物。由于引导不算很明确，加上其他设计的堆叠影响，不止一个玩家认为这游戏不能挪建筑物 —— 其实可以，而且自有一套方法。

游戏中，玩家需要带上“纳米运输器”这个道具，先用右键激活其功能，然后左键选择想要挪动的建筑物，到达合适位置后，再左键确定。如果左键选择建筑物之后不小心按了右键，会触发“收纳”功能，建筑物会因为纳米运输器取消激活而“没了”，但其实它仍然存在，只是道具的图标会有细微不同，重新再按右键激活后就可以用左键放置了……

看这一大段解释描述，是不是超级麻烦？类似作品如《夜族崛起》，在建造模式直接左键选了就能随便挪。

挪建筑物这个设计确实有些别扭，但又能用……

不过，这个设计在《我是未来》自身的逻辑链支持下，仍旧有一些独特的便利。游戏中有“收纳架”这种建筑，用于堆放木料和钢板，单个架子最多放 10 个单位。同时，为了服务互动实感，木料钢板这种材料玩家自己运输时只能手持，不仅会限制部分行动能力，一次最多也就拿 3 个，但有些建筑物的修建需要 5 个甚至 7 个材料，且材料来自拆解的障碍物，这就导致玩家跑来跑去，非常折腾。

到这，聪明的你可能想到了，收纳架算建筑物，所以可以把它挪到或者直接建立在资源相对充沛、密集的区域，堆满后用纳米运输器一次背 10 个回来，甚至不用占手，而这个挪动还与后续玩家解锁机器人助手后的玩法有交集。总之，虽然不太符合传统习惯，也不太成熟，但这类设计确实自有一套能闭环的思路，也许能意外启发出什么别的灵感呢。

附带的一个乐趣是看机器人助手因为你的挪动而卖萌发呆

到底跳了什么票？

实际上，《我是未来》的试玩版完成度已经很高，却还是跳了票。而在跳票的先行版上线后，玩家发觉它增加的东西不算很多，所以不免让人有点莫名其妙。如果从结果推测原因，可能是制作组对种田类游戏有些手生的地方，因此导致了不少问题。

第一大问题，也是最典型的问题，是游戏中很多数值非常粗糙，一些物品的成本和其回报完全不符，比如获得饮用水。大部分同类作品中，水资源一般只需要在获取原材料的基础上进行 1 道处理工序（如煮沸或过滤），虽然可能脱离实际，但水是某种需要玩家反复操作的基础资源，需要适当简化，或者配上足够合理的自动化辅助。

游戏中的食物研发还是挺有趣的

而《我是未来》中，玩家的饮用水既要煮沸，还要过滤。不仅是工序多，过滤需要的木炭也是高消耗品，必须通过篝火加入木料制作，一根木料只能出 3 个碳，存储水还需要消耗塑料瓶 —— 层层加码之下，一瓶水的游戏内资源成本、玩家操作的麻烦程度、时间成本都很高，但消耗饮用水所制作的食物，其回复效果却很普通。最后玩家发现，还是吃不需要消耗木料也能随手制作的沙拉最具性价比。

同理，有一些高级建筑物的建造，可能需要数根木料，如果玩家正好因为各种影响，没有领悟上文提到过的“瞬移货架大法”，或者正好还没解锁一次多运几根的科技，那么很可能会出现需要四处跑五六趟折返的痛苦经历，这也是部分差评的一大原因 —— 从理论角度看，解锁了所有东西之后这确实不是问题，但玩家如果走不到那一步，又该如何？

每个白点都是拆完就地放下的一根木料，咋运啊？

第二个大问题就是，游戏中的不少设计确实颇具新意，初次体验也绝对新鲜，但往往禁不住多次重复，或者说，制作组缺乏对重复操作的预判。而求生游戏又客观存在着不少重复劳动，比如播种，浇水之类。《我是未来》在这方面对玩家操作支持的完成度还远远不够。

这其中最要命的，是本该算种田游戏核心玩法之一的钓鱼。《我是未来》的钓鱼逻辑是伪随机函数：根据玩家的渔具和鱼饵，以基本固定的顺序刷出。这本来是挺照顾玩家的，至少想钓的鱼是一定能钓到了。但是，在高级鱼竿入手后，却出现了一个特别神奇的结果。

无人机外出搜索也是初见惊艳，但只做了一个特殊事件场景

游戏中有一种贝壳鱼饵，需要用鱼竿空手钓取，初级鱼竿阶段，玩家只能钓到贝壳或低级垃圾素材，概率是 1:2，获取率不算太糟。但拿到了高级钓竿后，高级钓竿给每个等级都增加了一类新的物品获取，于是钓到贝壳、高级垃圾、低级垃圾的比率成了 1:1:2，导致贝壳的出率不增反减，且鱼竿升级是不可逆的……

这还不算，当需要用贝壳钓取螃蟹时，螃蟹又要和同样由贝壳钓取的尖牙鱼瓜分伪随机函数，这导致玩家如果想获得 5 个螃蟹去换取奖励道具，就需要至少准备 10 个贝壳，于是小学应用题时间：请问为了 5 只螃蟹，我至少需要钓多少次鱼呢？50 次！而且万一某一次关键时刻失误了，还要额外增加若干次！

就算是喜欢玩钓鱼的玩家，这次数也算是一种折磨了。以我个人的理解，这事儿应该出现在钓鱼佬死后会下的地狱里才对…… 唯一算兜住游戏体验的是，《我是未来》中钓鱼是不推进游戏内时间变化的，主角不掉状态，且确实有一定资源收获，5 只螃蟹也不是主线必须，算是勉强能安慰人心的事了。

注意角色右侧堆起来远超常规需求的高级垃圾……

还有不少小细节，比如虚假的自动浇水器、十分麻烦的电线系统等等，都可以感受到制作组既有一套不同于如今种田游戏主流逻辑的想法，想要创新，却又缺乏足够的经验去弥补这些想法产生的问题，使得完成度欠佳。与此同时，目前阶段还有一些会影响游戏进程的 Bug，都拖累了玩家的体验。

结语

《我是未来》整体上是一款小品型的游戏，它有非常吸引人的亮点，值得一玩，特别是对种田类游戏来说，它确实提供了不少新鲜思路。哪怕这些思路它自己都没能展现好，但能做出成品来就是一种进步，值得肯定。

但目前，游戏对玩家的友善度还是不太够 —— 比如强行单独自动存档，看似方便，但遇到一些意外就很容易坏档。如果是对游戏体验比较挑剔的玩家，建议等一等官方，至少大更新一次、修修各种 Bug 再说。而如果是比较资深的种田、生产游戏玩家，或者是科幻爱好者，比如喜欢《机器人瓦力》（Wall E）那种故事的玩家，可以先入手试试。

这边的“女朋友”是个电唱机，希望“冰箱姐”诺拉不会吃醋

优点

+ 不少有趣的新点子和设计

+ 别处难得的摩天大楼主题舞台

缺点

− 完成度较差

− 还有不少 Bug，可能严重影响体验

− 种田部分有些“业余”，有待打磨提升

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